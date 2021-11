Amici 21, LDA “sparito da un giorno all’altro” con Elena: il rapporto oggi

Ci sono stati già i primi teneri approcci tra i due allievi, che in passato hanno avuto una frequentazione interrotta non benissimo da Luca

LDA e Elena di Amici 21 sono stati insieme in passato, o almeno ci sono andati vicini. Nel daytime di oggi il pubblico ha scoperto tutta la verità sul loro rapporto. E sono stati loro stessi a parlarne in casetta. C’è stato qualcosa tra loro che però si è interrotta bruscamente, la frequentazione insomma non è andata a buon fine e per colpa di LDA. Proprio quest’ultimo infatti pare abbia preso la decisione di porre fine alla conoscenza e adesso si ritrova a convivere con Elena. Non che ne sembri dispiaciuto, anzi. Subito dopo l’ingresso della nuova allieva di Rudy Zerbi, infatti, c’è stato il confronto tra LDA e Elena ad Amici. Sono passati alcuni mesi da quando Luca è sparito, ma ha accolto Elena in casetta con un lungo abbraccio. Poi ha deciso di farsi perdonare aiutandola a portare i bagagli in camera, e non solo.

“Non sono pronta a un’altra coppia”, ha subito detto Nicol vedendoli vicini sin dal primo momento. LDA e Elena hanno parlato da soli in veranda, lui ha preso subito la parola ma per chiedere alla ragazza da dove volesse cominciare. Elena sembrava già soddisfatta del chiarimento fatto in puntata, almeno in un primo momento, poi sono andati avanti nella conversazione ed è saltato fuori altro: LDA è sparito da un giorno all’altro con Elena! Il cantante ha ammesso di aver gestito male la situazione, quindi lei ha aggiunto:

“La cosa che mi ha dato più fastidio, apprezzo che tu te ne sia reso conto, però il fatto di sparire da un giorno all’altro e non rispondere più, non me lo posso dimenticare. Cioè il mio ultimo tentativo… Già era strano che non ti fossi fatto sentire, poi ho capito quando ti ho scritto il messaggio e tu non mi hai risposto. Là ho capito la situazione, ho detto va bene”

Luca ha continuato ad ammettere i suoi errori ma ha tenuto a specificare di non averlo fatto con cattiveria: “Io non c’ero, io mentalmente non c’ero”. LDA e Elena oggi ad Amici 21 hanno ripreso la loro conoscenza, stando a quanto è successo già nei primi giorni. Il loro rapporto sembra essere ricominciato da dove si era interrotto. Lui ha continuato a fare dei gesti per la nuova arrivata per farsi perdonare, per esempio le ha rifatto il letto appena sveglio. Ci sono state coccole, giochi, abbracci e teneri approcci sul divano per esempio. Insomma, è chiaro che tra i due ci sia qualcosa e nella casetta di Amici 21, dove sono costretti a convivere, potrebbero approfondire la conoscenza. Ciò che non avevano fatto prima.

LDA e Elena saranno la prossima coppia di Amici 21? Dopo Albe e Serena, che ormai fanno coppia fissa e sono sostenuti dalle famiglie, nei daytime non mancheranno aggiornamenti su loro due da oggi in poi. In realtà dovrebbe esserci una terza coppia pronta a formarsi e con Sissi protagonista, dopo che il suo ex fidanzato è stato lasciato per uno della scuola.