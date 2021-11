Amici 21, Serena presa già l’anno scorso: parla la mamma (anche di Albe)

La mamma di Serena Carella di Amici 21 ha rilasciato un’intervista al settimanale Di Più in cui ha parlato della ballerina, e non solo. La signora Ottina ha raccontato come è nata per Serena la passione per la danza e da quanto balla, ma non ha mancato di rivelare dei retroscena proprio sulla sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi. L’allieva di Raimondo Todaro ha iniziato a muovere i primi passi nella danza a Cerignola, la sua città, quando sua madre l’ha portata nell’accademia che frequentava già sua sorella Antonella. L’insegnante ha subito deciso di puntare su di lei sin da piccola e Serena non ha più smesso di ballare, non ha mai avuto dubbi sulla sua passione.

La signora Carella ha seguito Serena ovunque nei suoi stage e nelle sue lezioni. Ha studiato danza in varie città, tra cui Amburgo, Parigi, Broadway e Venezia, ha svelato, sempre vincendo delle borse di studio. A questo punto ha raccontato un retroscena su Serena ad Amici. A quanto pare, la ballerina sarebbe dovuta entrare già nella scorsa edizione:

“Era stata notata da Kledi Kadiu, che è stato tante volte a Cerignola per tenere delle lezioni. Ha notato che era speciale e che aveva talento. L’anno scorso, quando serena è andata a Roma a fare il provino ad Amici, l’hanno presa subito. Poi però è partita per la Francia e per partecipare al programma ha dovuto aspettare che la richiamassero”

Quindi Serena sarebbe dovuta entrare ad Amici l’anno scorso. A impedirlo è stata una proposta di lavoro che lei ha accettato al volo, in Francia. Si era candidata per la Compagnie Giovanni Martinat, facendo un’audizione online, ed è stata scritturata. Aveva già le intenzioni chiare però, ha continuato a raccontare sua madre: quella in Francia sarebbe stata solo un’esperienza all’estero, sapeva che sarebbe tornata in Italia per entrare nella scuola di Amici. E quest’anno ce l’ha fatta.

La madre è molto soddisfatta del percorso di Serena Carella ad Amici 21, non solo come ballerina ma anche come persona. Ha spiegato che sa anche tenere in ordine una casa e cucinare, ma proprio in casetta la ballerina ha mostrato un caratterino non da meno litigando con i colleghi. E soprattutto in casetta ha trovato l’amore: Serena è fidanzata con Albe ad Amici e sono la prima coppia ufficiale di questa edizione. Dopo il retroscena della madre di Albe, cosa pensa la mamma della ballerina?