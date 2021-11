Amici 21 tensioni in casetta, LDA furioso contro Serena: “Facce da diva”

I turni per le pulizie portano sempre a dei confronti molto accesi e lo sa bene Luca, che è stato anche svegliato da Nicol per pulire

Il daytime di Amici 21 si rivela sempre più interessante per gli appassionati di reality show. Con la nuova formula che prevedere gli allievi insieme in casetta già prima del Serale, infatti, la scuola di Amici è anche un po’ reality show. Le dinamiche tra i ragazzi intrattengono e appassionano il pubblico, per questo c’è chi chiede una fascia oraria più ampia dedicata agli allievi di Amici 21. Soprattutto dopo il daytime di oggi, quando LDA è stato svegliato da Nicol per il turno delle pulizie e ne aveva per tutti. Ha prima chiesto a Nicol di svegliarlo con più gentilezza e calma la prossima volta, visto che era già nel pieno del sonno ha detto. Poi si è accorto che la sera prima Serena e Albe, che erano di turno, non hanno pulito i pavimenti.

Insomma, lui è stato chiamato e si è svegliato, perché appunto toccava a lui pulire pavimenti insieme a Nicol, gli altri due invece l’hanno fatta franca. Questa cosa ha fatto infuriare LDA, che prima si è sfogato con gli altri allievi e poi anche con Serena, che nel frattempo è arrivata in cucina. Ha chiesto alla ballerina perché la sera prima non ha pulito visto che era di turno. La risposta di Serena ha fatto infuriare ancora di più Luca! Lei infatti ha risposto così: “Ma cosa vuoi da me?”. Sentendo queste parole, e anche il tono con cui la ballerina le ha pronunciate, Tommaso è riuscito a stento a trattenere le risate così come Alex. Entrambi avevano capito la piega che avrebbe preso quel confronto, insomma. Infatti LDA ha sbottato con Serena:

“Non mi parlare così, già sto con i cog…ni girati poi mi fai ste facce così da diva e mi fai ancor di più innervosire”

Gli avrà dato retta Serena? No, proprio no, anzi ha ribattuto invitandolo a fare silenzio: “Luca non parliamo, dai. Silenzio. Domani parliamo”. Ovviamente a Luca non è piaciuta questa risposta e ha fatto notare di non aver gradito l’invito al silenzio. Serena si è difesa dicendo che non le piace parlare con quei toni che lo aveva solo invitato a rimandare la discussione al giorno dopo. Il suo atteggiamento però ha infastidito molto LDA e le tensioni sono venute a galla:

“Io sono tranquillo. Se tu mi dici stai zitto, parliamo domani, con chi stai parlando e mi fai la faccia schifata è ovvio che mi fai innervosire ancora di più”

Serena ha negato di aver fatto facce a LDA e ha chiesto ad Alex se le avesse fatte o meno, ma Alex ha confermato di averle viste. Quindi lo scontro tra LDA e Serena ad Amici 21 si è ampliato ancor di più. La ballerina ha ammesso di aver sbagliato, ma poi ha iniziato a elencare tutte le volte in cui lei pulisce per gli altri e non lo fa notare. Anzi, ha detto che la mattina è quasi sempre lei che pulisce il tavolo quando gli altri vanno di fretta. “Sempre tu pulisci? Che peccato che non ti danno ancora il mensile”, ha detto LDA.

Alex ha fatto notare alla ballerina che stava uscendo fuori strada e stava cambiando argomento. Quindi il cantante ha riproposto la domanda sulla sera prima chiedendole perché non avesse pulito. A questo punto nel daytime è comparsa la scritta “dopo 40 minuti di discussione” e la conclusione della stessa, in serenità. Ma il pubblico di Amici 21 quei 40 minuti di discussione li vedrebbe molto volentieri, eccome se li vedrebbe…