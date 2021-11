LDA e Elena Amici: la cantante fa un chiarimento, per Maria è già coppia

LDA e la nuova allieva Elena si conoscono già, da prima di Amici 21. Adesso si ritrovano a condividere il percorso nella scuola, e condividono anche il professore visto che sono entrambi allievi di Rudy Zerbi. Quest’ultimo la settimana scorsa ha chiesto di trattenere la sfidante Elena per un’altra settimana, perché era già stata una sfidante. A volerla per prima è stata Anna Pettinelli, che però aveva scelto Tommaso per la sfida e l’allievo di Lorella Cuccarini ha vinto. A quel punto Rudy ha detto di volere Elena come allieva, scegliendo di metterla in sfida con Andrea.

Elena ha vinto la sfida contro Andrea, ma già notandola in casetta, per la sfida con Tommaso, LDA ha svelato di conoscerla già. Si sono incontrati ai provini, c’erano anche altri allievi quel giorno, e dopo le selezioni Elena è andata a casa di LDA. Hanno passato la serata in compagnia, non erano soli comunque, e il cantante aveva svelato anche di aver scritto un inedito per Elena. La nuova allieva deve aver letto qualcosa sui social che non le è molto piaciuto, così ha fatto dei chiarimenti appena si è seduta dietro al banco.

In realtà è stata la stessa Maria De Filippi a dare la parola alla giovane cantante. Visto che si era parlato di lei in precedenza, la conduttrice ha ritenuto opportuno dare opportunità di replica alla diretta interessata. Così Elena ha fatto un chiarimento sul rapporto con LDA:

“Posso essere apparsa in un modo sbagliato, è vero quello che ha raccontato Luca però certe cose sono avvenute dopo. Tipo il fatto dell’inedito. Lo ha scritto Luca, è vero, ma non sono andata quella sera a casa sua e mi ha scritto l’inedito. Mi dà fastidio che la gente mi possa vedere come non sono realmente”

Luca ha confermato tutto, ha riconosciuto di essersi espresso forse male e che le ha scritto un inedito dopo la sera dei provini. Insomma, è chiaro che si siano tenuti in contatto e chissà che non ci sia del tenero fra loro. O che possa nascere. Maria non si è lasciata sfuggire l’occasione e ha subito messo in imbarazzo i giovani allievi, alludendo al fatto che potrebbe nascere una coppia. “Sei fidanzata, Elena?”, ha chiesto a lei che ha risposto di no. “E tu sei fidanzato?”, ha chiesto poi Maria a Luca e anche lui ha detto di no, scoppiando a ridere. Maria ci vede sempre lungo, o almeno quasi sempre: LDA e Elena si piacciono?