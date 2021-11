Amici 21, come si sono conosciuti LDA e la sfidante Elena: il retroscena

Sorpresa ad Amici 21: LDA conosce la sfidante Elena, la ragazza che si giocherà il banco nella sfida con Tommaso. Nel daytime di oggi è arrivata la busta rossa per l’allievo di Lorella Cuccarini. Anche stavolta a chiedere una sfida è stata Anna Pettinelli, che ha nuovamente chiesto alla produzione di sostituire la sfida della classifica di J-Ax con la sua. Chi arriva all’ultimo posto nelle classifiche degli ospiti Big della domenica, infatti, finisce in sfida. Nel caso Tommaso vincesse contro lo sfidante scelto dalla produzione, la Pettinelli lo rimetterebbe in sfida con la cantante scelta da lei. Tanto vale, insomma, eliminare una sfida e anticipare la sua: questo è la richiesta di Anna alla produzione, che è stata accettata.

Una richiesta fatta già su Ale e che ha scatenato un duro scontro tra la Cuccarini e la Pettinelli. Anche nella prossima puntata, insomma, ci saranno scintille fra le due. Ma c’è una chicca sulla sfida tra Tommaso e Elena. Appena il cantante ha letto il nome della sua sfidante, infatti, ha guardato LDA perché nei giorni precedenti lui aveva parlato di una certa Elena. A questo punto il pubblico ha iniziato a fantasticare: perché LDA conosce la sfidante Elena? I più curiosi e fantasiosi hanno persino pensato a motivi sentimentali, insomma che LDA e Elena sono stati insieme o sono ex fidanzati.

Lui ha sperato si trattasse di un’altra Elena, così c’è stato chi ha persino pensato che non la volesse nella scuola. Insomma, tutto lasciava pensare a un retroscena succoso e interessante, ma la spiegazione è stata ben più semplice. Come si sono conosciuti LDA e Elena e cosa è successo? La stessa Maria De Filippi ha chiesto a Luca cosa c’entri con lui la sfidante. Quindi LDA ha raccontato che si sono conosciuti durante un provino. C’era anche Albe a quel provino, ma lui non ha parlato nel daytime. Quindi Luca ha spiegato:

“Aveva finito di cantare, siamo andati a fumare e Elena è arrivata. Le ho offerto la sigaretta. La sera è venuta a casa mia con delle amiche. Le ho scritto un inedito. Ho detto per scherzare mettetela in sfida”

Insomma LDA e la sfidante Elena si sono conosciuti ai provini di Amici 21, hanno passato una serata insieme in compagnia e lui le ha praticamente donato un brano. Il suo stupore probabilmente è nato dal fatto di averla nominata qualche giorno prima e in parte, forse, si è sentito responsabile della sfida di Tommaso. Per questo rivolgendosi a lui ha esclamato “Ti prego, vinci!”. Maria ha rassicurato LDA: la produzione non ha chiamato la ragazza ai casting perché nominata da lui.