Amici 21, Pettinelli giù la maschera: “Personaggio”, l’affondo di Lorella

Anche nella puntata di Amici 21 del 14 novembre 2021 si è acceso lo scontro tra i professori di canto. Uno scontro non indifferente e che porta a galla sempre di più le opinioni dei tre. Se il pubblico è abituato ormai a vedere Rudy Zerbi bisticciare con Anna Pettinelli, quest’anno il primo ha trovato l’appoggio di Lorella Cuccarini. Entrambi infatti non gradiscono molto il comportamento della Pettinelli, reputandolo spesso incoerente. Già nella scorsa puntata c’è stato un aspro confronto tra Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli, ma oggi l’ex insegnante di ballo ha deciso di dire ciò che pensa della collega.

La settimana scorsa Lorella ha portato allo scoperto le incongruenze della Pettinelli, oggi ha aggiunto dell’altro. Tutto è partito dalla sfida di Ale voluta proprio da Anna, che l’ha messa in sfida con Andrea, nuovo cantante di Amici 21 visto che ha vinto la sfida. Ancor prima di scoprire l’esito della sfida, però, tra le due insegnanti si è acceso lo scontro. Alla Cuccarini non è molto piaciuta la richiesta di Anna di anticipare la sua sfida con il ragazzo scelto da lei e sostituendolo alla sfidante della produzione. Una richiesta lecita e che è stata accettata, per cui nulla di irregolare, insomma. Ma Lorella non è rimasta zitta: “Mi sembra un po’ un cecchino impazzito”, questa la definizione data della sua collega.

Quindi ha ricordato che finora Anna ha preso di mira prima Tommaso e poi ancor di più LDA, adesso invece ha chiesto di sostituire lo sfidante di Ale. Secondo la Cuccarini, inoltre, Anna non segue le crescite dei ragazzi e colpisce di volta in volta uno a caso, detto in breve. La Pettinelli si è difesa dicendo che l’altra non interviene mai sui ragazzi: “Parli solo quando hai da dire su di me”. Per cui ha spiegato le sue motivazioni e ha parlato di “buonismo della Cuccarini”. Si è acceso lo scontro tra Cuccarini e Pettinelli perché hanno due modi di vedere l’insegnamento ad Amici in modo diverso. Ovviamente Zerbi è d’accordo con la Cuccarini ed è dell’idea che la Pettinelli sia alla ricerca di nuovi allievi perché ha sbagliato le scelte iniziali.

Lo scontro a tre è andato avanti per un po’ e senza esclusione di colpi. Lorella ha lanciato una prima frecciata ad Anna: “Se hai solo un banco ti dovresti fare delle domande”. La Pettinelli si è difesa dicendo di essere selettiva, al contrario dei due colleghi che hanno preso tutti nella prima puntata. Ed è qui che è arrivato l’affondo di Lorella Cuccarini alla Pettinelli: “Non sei coerente. Devi uscire un po’ fuori dal personaggio”. Ovviamente Anna ha detto di non avere nessun personaggio e di avere solo delle idee. In realtà leggendo i commenti del pubblico sui social molti sembrano essere d’accordo con la Cuccarini. Insomma, molti pensano che Anna Pettinelli si sia costruita un personaggio ad Amici.

C’è un altro punto della puntata del 14 novembre che ha avvalorato ancor di più questa tesi. Ale ha perso la sfida ad Amici 21 ma prima di uscire dallo studio ha chiesto a Maria De Filippi di poter fare una precisazione. La Pettinelli aveva scritto nella lettera con cui l’ha messa in sfida di aver notato che la vena artistica di Ale si fosse spenta. Ebbene, la ragazza ha detto che non è così per il semplice fatto che nella scuola di Amici è impossibile che accada. Anzi, ad Amici la vena artistica viene alimentata giorno dopo giorno.