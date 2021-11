Amici 21, la Pettinelli si accanisce su LDA: “Dispetto”, ha ragione Lorella?

La prof ha deciso di mettere di nuovo in sfida Luca, per la seconda volta consecutiva, ma lo sfidante scelto non convince

Anna Pettinelli ha messo di nuovo in sfida LDA ad Amici 21. Nulla vieta che possa farlo, ma il fatto che lo abbia messo in sfida per la seconda volta consecutiva ha scatenato la reazione del pubblico. I fan di Amici non hanno proprio gradito questo comportamento della Pettinelli, non pochi hanno scritto sui social di non riconoscere più l’insegnante. La parola in realtà accanimento è saltata fuori nella puntata di domenica e l’insegnante ha negato categoricamente di essersi accanita su LDA. L’accusa era arrivata da Lorella Cuccarini, ma mettendo in sfida di nuovo l’allievo la Pettinelli ha fatto sì che molte più persone pensino che si sia accanita.

Nel daytime di oggi LDA è stato messo in sfida per la seconda volta dalla Pettinelli. Consecutiva, per giunta. La nuova busta rossa era proprio per lui e nella lettera l’insegnante ha continuato a prendere di mira i testi delle canzoni di Luca D’Alessio. I gusti sono gusti, ma LDA aveva appena vinto una sfida, arrivata per lo stesso motivo, con un pubblico intero che ha cantato la sua canzone, giudicata “banale” dalla Pettinelli. Neanche il tempo di rilassarsi che si è dovuto di nuovo rimettere in gioco. Può capitare, certo, non è la prima volta che un professore prende di mira un allievo, ma c’è altro che non convince.

Sempre Lorella Cuccarini aveva messo in dubbio gli sfidanti scelti da Anna Pettinelli. Secondo la Cuccarini, infatti, quello della settimana scorsa non aveva un talento tale da poter battere LDA. Quello che ha scelto stavolta susciterà probabilmente le stesse polemiche. Nulla togliere al ragazzo, ma gli altri allievi della classe non hanno nascosto di non averlo apprezzato molto. Lo stesso Albe, allievo della Pettinelli, ha parlato di dispetto: “Mi sembra un dispetto. Non ho visto questa gran cosa per dire può battere Luca”.

Seconda sfida consecutiva per LDA ad Amici 21, entrambe dalla stessa professoressa, per lo stesso motivo e scegliendo uno sfidante forse a caso? Questa è, in sintesi, l’accusa mossa alla Pettinelli. L’inedito presentato dal ragazzo visto ai casting non sembrava molto profondo a livello di testo. Inoltre non pochi hanno ricordato la canzone di Inder, la famosa gola secca che aveva bisogno di acqua. A questo punto sorge spontanea una domanda: ha ragione Lorella Cuccarini sull’accanimento di Anna Pettinelli verso LDA?

Pettinelli: "LDA NON SA SCRIVERE, NICCOLÒ È MIGLIORE, RIME NIGLIORI AAA 1!!1!

Sempre Niccolò:"Le ragazze con la frangia, non riesco a guardarle in faccia"#Amici21 pic.twitter.com/rG6wnDrTTR — Elena (@readingxelena) November 10, 2021

Vorrei ricordare alla Pettinelli che dentro ci sono ancora Simone e Tommaso. Si concentrasse un attimo su questi due perché LDA a confronto sembra Dante nella scrittura. #Amici21 — Trashometro (@trashometro) November 10, 2021

Ma la Pettinelli davvero ha riportato la frase della canzone di LDA, che TUTTI cantavano in studio, definendola "banale"? Allora bella patata tutto il pubblico di #amici21 è banale e ama le cose banali! pic.twitter.com/OUc5CbqoXG — (un)popularopinion (@Leroy45408861) November 10, 2021