Amici 21, spunta di nuovo Gigi D’Alessio: Cuccarini stufa, Pettinelli nega

Si sta verificando quello che è forse il peggior incubo di LDA ad Amici 21: sentire sempre il nome di papà Gigi D’Alessio. Lui si è presentato senza rivelare nulla sulla sua famiglia ai primi provini, ma è servito a poco a quanto pare. Sin dalla prima puntata infatti Anna Pettinelli ha fatto paragoni tra Luca e suo papà, a nulla è servito il compito di Rudy Zerbi di fargli cantare una canzone di Gigi per dimostrare che non sono uguali. La Pettinelli ha anche messo in sfida questa settimana LDA, con una serie di critiche recepite come insulti da Zerbi. Tra i tanti ci sono “banalotto”, “impreciso”, “di maniera” mentre Rudy non ha inserito “Neomelodico” sui suoi cartelli perché non lo ritiene un insulto.

LDA ha vinto la sfida ad Amici 21 oggi, così appena è tornato al suo banco Rudy ha restituito tutti i foglio con le critiche alla Pettinelli. Quest’ultima ha detto che li avrebbe messi da parte perché le serviranno ancora. Quindi si è acceso uno scontro tra i due, che li ha riportati anche a Sangiovanni e Aka7even. A questo punto ha preso la parola Lorella Cuccarini, stufa ormai dei continui attacchi di Anna a LDA: “Mi pare che ci sia un accanimento contro LDA”. Sentendo la parola accanimento, la Pettinelli ha detto che non è affatto vero.

Ma Lorella aveva anche altro da dire, perché ha suggerito alla collega di fare le sfide con una certa coerenza. Se critica LDA dicendo che non ha personalità allora dovrebbe portare in studio uno sfidante con una personalità così forte da schiacciare Luca. Cosa che invece non è avvenuta: “Devi fare delle sfide che abbiano un senso, così fai del male anche alle persone che vengono a fare le sfide”. Anna non ha replicato a questo attacco, ma si è concentrata invece sulle parole su LDA, dicendo che non è un accanimento perché è la prima volta che lo mette in sfida. La Cuccarini ha ribattuto subito: è la prima sfida ma “tutte le settimane hai da ridire qualcosa”. Anna ha detto che è normale perché non le piace, Lorella Cuccarini pensa sia a causa di Gigi D’Alessio:

“Il problema di LDA qual è, che è figlio di Gigi D’Alessio? A me non me ne frega niente, a me interessa che LDA abbia talento e ce l’ha. Ha grande personalità, non è banale nei testi…”

La Pettinelli ha negato di avercela con LDA perché figlio di D’Alessio:

“Stai dicendo una serie di panzane grosse quanto le case. Il fatto che sia figlio di Gigi D’Alessio l’ho tirato fuori nella prima puntata e non mi interessa. Tanto è vero che nella lettera non l’ho nominato”

In realtà LDA ha avuto la sensazione che in quella lettera ci fossero eccome delle frecciate al padre. Alla fine la Pettinelli si è rivolta proprio a Luca D’Alessio nella puntata di oggi di Amici 21. Gli ha detto che innanzitutto legge e ascolta i suoi testi e i suoi brani, quindi se si permette di parlare è perché sa di cosa parla. Quando ha detto di non essere interessata al fatto di essere figlio di, si è in un certo senso contraddetta:

“Il tuo cognome non mi interessa. Mi interessa solo nel momento in cui vorrei che tu facessi qualcosa di diverso. Vorrei che tu trovassi una tua strada”

Se non le interessa il cognome e quindi pensa che vada giudicato Luca e non Luca D’Alessio, perché allora volere qualcosa da lui che si allontani dal padre? Il paragone tra Luca e papà Gigi, quindi, Anna Pettinelli continua a farlo. Ma oggi LDA ha toccato il cielo con un dito sentendo tutto il pubblico cantare la sua canzone, perciò non gli interessava il resto: