Amici 21 gossip: Sissi lascia il fidanzato per un allievo, l’ex rivela tutto

Scoppia il gossip ad Amici 21: Sissi ha lasciato il suo fidanzato per un allievo della scuola! Così almeno ha sostenuto proprio il suo ex, che non ci ha pensato su due volte a lanciare lo scoop. Sissi non ha fatto mistero di essere fidanzata nei primi giorni nel talent show, ma a quanto pare in casetta è scoppiata in lei una particolare simpatia per un altro compagno. Non si sa al momento con certezza di chi si tratta, anche perché nei daytime non è andato in onda nulla. Di solito invece tutti gli avvicinamenti tra gli allievi vengono subito mandati in onda. Forse sono ancora dei teneri approcci? O magari Sissi e questo allievo sono amici e tutto è mascherato appunto dall’amicizia, ora come ora?

Fatto sta che l’ex fidanzato di Sissi su Instagram ha annunciato la loro rottura. Lo ha fatto nelle scorse ore scrivendo un messaggio tra le sue stories. Ha usato delle parole non molto leggere per descrivere il suo stato d’animo, in verità. L’ex della cantante di Amici 21 ha scritto di essersi sentito in obbligo di annunciare che tra lui e Sissi è finita, chiedendo alle varie fanpage di lei di smettere di seguirlo sui social. Non solo, perché ne aveva anche per amici e conoscenti: a loro ha chiesto di non parlare di Sissi, non nominarla neanche e non inviargli nulla che le riguardi. “Nel rispetto della mia stabilità mentale”, ha aggiunto.

Non è tutto, perché sul sito di Isa e Chia è stato portato a galla un commento dell’ex fidanzato di Sissi in cui parla di un terzo incomodo. Lo ha fatto proprio per lanciare il gossip su Amici 21:

“Ve lo do io il gossip: mi ha lasciato via chiamata cellulare dopo un anno, inventandosi scuse. Quando la verità è semplicemente che le piace quello. Non mettete più ca..i miei nei vostri post”

Anche questo commento era diretto a delle fanpage quindi, che con molta probabilità lo hanno tirato in ballo dopo la storia in cui ha annunciato la rottura. Chi è l’altro che piace a Sissi ad Amici 21? Non c’è certezza sul nome e i fan su Twitter stanno dando vita a una vera e propria caccia. I nomi più gettonati sono quelli di Alex e Dario, ma il primo sarebbe fidanzato e pare abbia anche smesso di seguire Sissi su Instagram. Per qualcuno potrebbe anche essere Nicol, visto che in alcuni daytime era molto vicina all’allieva di Lorella Cuccarini. Se ne saprà di più nelle prossime settimane, anche perché bisogna vedere se Sissi è ricambiata, allora sì che la produzione ne avrà di materiale per i daytime…

ALEX HA SMESSO DI SEGUIRE SISSI

"Fai pace con il cervello" palesemente scritto da lui perché lei si stava avvicinando a Dario, change my mind #AMICI21 — Anna????‍♀️ (@sherazadswift) November 26, 2021