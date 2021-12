Amici 21, LDA e Elena si stuzzicano: primi approcci, ma parlano di amicizia

I due concorrenti non riescono a stare lontani, per il momento dicono di essere solo amici ma con i fatti dimostrano altro

LDA e Elena di Amici 21 si piacciono, e non poco. I due sono insieme nella casetta del talent show da pochi giorni, ma non sono riusciti a stare lontani praticamente mai. Ma non è tanto la quantità di tempo che hanno passato insieme quanto come lo hanno passato: si sono stuzzicati per tutto il tempo. Luca D’Alessio e Elena Manuele si cercano davvero tanto, almeno questo trapela dalle immagini in onda nel daytime di questi giorni. Anche oggi sono stati protagonisti della puntata con il loro giocare sul loro rapporto. Solo amici? Al momento loro affermano questo, ma è chiaro che si stiano solo stuzzicando.

LDA e Elena ad Amici si stuzzicano in continuazione. Nel daytime di oggi, nella prima scena, erano seduti sul letto della cantante e hanno cantato il verso di una canzone di LDA. “Amiamo quello che fa male, ciò che fa bene lo lasciamo andare”, Lda cantando ha indicato proprio Elena nella seconda parte. Un chiaro riferimento a come sono andate le cose tra loro. Subito dopo la nuova allieva ha inchiodato Luca dicendo di essere al corrente del fatto che lui suggerisse alla produzione di farla entrare. Per LDA era solo un gioco, oltre a credere che sia molto brava. “Ti voglio bene in amicizia”, ha aggiunto.

Elena è stata al gioco: “Amicizia a prima vista la nostra, come due amici”. Quindi hanno continuato a giocare sull’essere amici, anche in momenti successivi e che il pubblico ha visto nel daytime di oggi. Elena ha chiesto perché stesse sottolineando il fatto che siano amici e LDA ha replicato: “Per farti sapere”. Poi la cantante non ha più parlato e anche su questo Luca ha giocato, facendo notare il silenzio dopo che lui ha parlato di amicizia. Nella stanza era presente anche Virginia, la nuova ballerina, che poi è scappata via sentendo di reggere il moccolo.

In un secondo momento erano insieme sul divanetto in veranda, Elena ha raggiunto LDA che subito le ha fatto notare la cosa. “Che casualità quando esco a fumare esci pure tu”, così ha stuzzicato la cantante. Insomma, LDA e Elena flirtano per tutto il tempo ad Amici. Anche la nuova allieva però ha deciso di stare al gioco e ha stuzzicato LDA quando lui l’ha raggiunta a letto per chiederle dei grattini. Così lei ha detto: “Ti mancavo troppo e sei tornato, ammettilo a te stesso. Non ci fare l’abitudine. Sei pericoloso. Perché sì, non si dice. Fai troppe domande”.

Inoltre tra Elena e LDA ad Amici non mancano mai baci e bacetti. Per il giovane non ci sarebbe nulla di male: “Finché restano baci sulla guancia sono in amicizia”. Anche in questo caso, però, è chiaro che stesse giocando con Elena. Quest’ultima lo ha salutato così: “E rimarranno questi. Buonanotte. Se ti manco troppo non tornare. Resisti Luca, resistimi”.