Amici 21, Luigi e Alex mandano in tilt il Web: primi segnali di disgelo

Luigi e Alex hanno fatto pace ad Amici 21? In tantissimi aspettavano questo momento e forse è arrivato. Se ci fosse stato un confronto fra i due, però, molto probabilmente sarebbe andato in onda. Nelle scorse settimane infatti la produzione ha mostrato i diversi scontri fra i due, nati dopo che Alex attaccava Luigi che a un certo punto si è stufato di restare in silenzio. Hanno decisamente due caratteri diversi, Luigi Strangis ci mette un po’ prima di esplodere ma quando lo fa, sa come farlo pesare all’altro e si è visto. Alex Rina invece dice tutto ciò che pensa e ogni volta che lo pensa: si è presentato così ai compagni e al pubblico.

L’allievo di Zerbi ha spiegato a Maria De Filippi perché ha un atteggiamento diverso e perché preferisce evitare le discussioni: influiscono sul suo stato di salute. Per questo evita gli scontri ogni volta che può, al contrario di Alex. Così fra i due ci sono stati diversi scontri di recente, ma prima di questa tensione erano molto amici. Si sono supportati sin dal principio e il loro rapporto è sempre piaciuto moltissimo ai fan. Per questo quando Alex e Luigi hanno litigato quasi nessuno si è schierato da una parte o dall’altra: per tanti era come vedere litigare mamma e papà, per intenderci. Di certo, Luigi ha risentito molto degli attacchi di Alex.

Per questo motivo vedere oggi un’interazione serena e col sorriso fra i due cantanti ha scatenato i social. Luigi e Alex si sono parlati e sorrisi nel daytime e tanto è bastato per mandare in tilt i loro fan! Ma come è successo? In molto molto naturale. Lorella Cuccarini ha lanciato un nuovo guanto di sfida a Luigi schierando contro di lui Alex. Ha scelto il brano Cambiare di Alex Baroni, dando solo la possibilità di modificare la tonalità. Non possono né rifare l’arrangiamento né accompagnarsi con strumenti musicali.

Quando Luigi ha detto “Lo abbassiamo”, Alex ha replicato: “Mi sa che la abbasso anche io”. E si sono sorrisi (sarebbe successo lo stesso se il guanto fosse stato contro Rina?). Un semplice scambio di battute, ma che ha dato speranza a chi spera che facciano pace al più presto. Per questo su Twitter chi ha commentato il daytime non ha potuto fare a meno di notare questi segnali di disgelo tra Alex e Luigi ad Amici 21! Ci sono stati commenti di ogni tipo, da chi lo ha fatto semplicemente notare a chi ha postato lacrime di commozione davanti a tutto ciò.

Si sono guardati e parlati aiutoooo #Amici21 — Erika Costa (@ErikaCo2002) April 28, 2022

Prove di disgelo tra Alex e Luigi o mi sbaglio?#amici21 — Ilariaaaa!!???? (@fabiani_ilaria) April 28, 2022

Luigi ed Alex si stanno parlando, guardando e sorridendo…cosa sta succedendo? No perché per un attimo ho perso battiti #Amici21 — Lola è sempre in mezzo ai drama✨ (@ilteamdeipali) April 28, 2022