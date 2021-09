Si è conclusa da poco la registrazione della seconda puntata di Amici 21: le anticipazioni per domenica 26 settembre sono ricche di sorprese e dettagli! In particolare ce ne sono tanti per chi è rimasto affezionatissimo ai finalisti della passata edizione. Tra gli ospiti di domenica ci saranno infatti di nuovo Aka7even e Deddy, con loro non mancherà Giulia Stabile e inoltre sarà presente Sangiovanni. Il secondo classificato non ha potuto partecipare alla prima puntata perché impegnato in una tappa del tour, ma ci sarà invece nella prossima e presenterà il suo nuovo singolo Raggi Gamma. Anche Deddy canterà il suo ultimo brano Giove, mentre Aka7even ha solo consegnato la felpa ma con la promessa di tornare quando uscirà il suo singolo.

Giulia, Deddy e Aka hanno dato spettacolo in studio nella registrazione giocando e facendosi i dispetti. Sono rimasti molto amici, insomma, questo è poco ma sicuro e domenica se ne avrà conferma. Non mancheranno carinerie anche tra Giulia e Sangiovanni, sebbene abbiano scelto di viversi il loro amore in privato. Non è detto che tutto questo vada in onda, sono dettagli resi noti dalle anticipazioni di Amici 21 del blog Quello che tutti vogliono sapere. Deddy e Sangio scherzeranno con gli allievi e non solo. In particolare Deddy chiederà alla Pettinelli se ha stonato durante l’esibizione: l’insegnante risponderà che è molto migliorato. Sangiovanni invece consiglierà ai cantanti di Zerbi di non saltare mai la palestra, viste le punizioni che ha avuto lui l’anno scorso.

Entreranno due ballerini nella seconda puntata: erano in sospeso un banco di Raimondo Todaro e un banco di Veronica Peparini. Tra Mattia e Nunzio conquisterà il banco il primo: Nunzio è stato eliminato. Pare che a giudicare la sfida sia stata una commissione esterna e non Todaro. Veronica invece sceglierà Mattias, preferendolo a Gianmarco dopo la coreografia che ha assegnato loro.

Mirko non romperà il ghiaccio nel migliore dei modi. Una lettera molto dura della Celentano lo ha riportato con i piedi per terra, nella seconda puntata la Celentano sospenderà la maglia a Mirko, che si sentirà umiliato e scoppierà a piangere. Tommaso e Nicol invece riceveranno una bellissima sorpresa: Michele Canova e Zef produrranno i loro singoli. Serena riceverà critiche sia dalla Celentano sia dalla Peparini, mentre Carola sbaglierà la prima esibizione. La maestra Alessandra le darà una seconda possibilità e la ballerina riuscirà a conquistare un 6,5 come voto. Niente male, per essere un banco della Celentano! Non ci sono news su altri eliminati o banchi sospesi.

Nelle anticipazioni sulla puntata di domenica 26 settembre di Amici 21 è spuntato il nome di Elisabetta Ivankovich, un gradito ritorno per il pubblico. Arisa mandò a casa la cantante, ma con la promessa di darle un banco in questa edizione. La cantante ha anche ricordato la sua ex allieva nella lettera prima di Amici, ma non è emerso al momento se è stata ammessa oppure no. Nella seconda puntata Elisabetta ci sarà, o almeno dovrebbe esserci, e scopriremo se riuscirà a prendere davvero un banco o meno.