Amici 21, Mirko già in lacrime per la Celentano: “Che m’ha preso a fa?”

Amici 21 è iniziato da pochi giorni, ma Alessandra Celentano ha già inviato una lettera al ballerino Mirko. L’insegnante ha dato un banco all’allievo mettendo subito in chiaro le condizioni: il banco ha la validità di un mese ed è un’opportunità di vita per Mirko Masia. La Celentano ha ascoltato la sua storia e le difficoltà che il ballerino ha dovuto affrontare, per cui ha deciso di dargli la possibilità di studiare nella scuola di Amici. Una grande occasione che Mirko dovrà sfruttare al meglio, ma la Celentano non ha intenzione di trattarlo diversamente dagli altri. Nella lettera letta da Maria De Filippi nel daytime di oggi, infatti, ha scritto di essere consapevole che Mirko non è un vero ballerino, per la definizione che lei ha di danza e di ballerino.

Sono due i punti cruciali della lettera. Il primo è un paragone con con il mondo animale: la Celentano paragonerebbe un vero ballerino a un cigno mentre Mirko ora è un ragno. Poi c’è la questione voti: Mirko non prenderà mai la sufficienza. La maestra è stata chiara: “Tu non potrai mai aspirare alla sufficienza da parte mia. Non potrai mai arrivare al 4 e al 5. Il range su cui ti devi muovere è tra 0 e 3”. Inoltre ha specificato che se dovesse rendersi conto che Mirko non meriti questa opportunità di vita potrebbe eliminarlo anche prima di un mese. Una lettera dura, ma come già detto la Celentano non fa sconti a nessuno e non li farà a Mirko.

La reazione del ballerino? “Che m’ha preso a fa”, così ha commentato con Nicol e Carola, due allieve con cui pare abbia stretto un bel rapporto. Le ragazze hanno provato a convincerlo ad affrontare questo mese dando il massimo, anche se ciò vorrebbe dire puntare al 3 come voto. Deve credere in sé stesso e non buttarsi giù, prendere questa occasione per ciò che è e soprattutto sfruttarla al meglio. E non perdere tempo. Lui non è riuscito a trattenere le lacrime.

Mirko è un allievo della Celentano ad Amici 21 e deve esserne consapevole. Infatti ha già ricevuto una delle sue famose lettere e dovrà preparare due coreografie non difficilissime ma neanche semplicissime. Il ballerino avrebbe preferito preparare una coreografia più nelle sue corde ed evitare di fare brutte figure. Ha manifestato questa sua volontà anche all’insegnante a lezione. La Celentano in sala ha corretto più volte Mirko, lo ha pure ripreso per l’abbigliamento chiedendogli di indossare un pantalone la prossima volta e non un pantaloncino. Mirko si è sfogato anche con la Celentano: “Questo per me è nuovissimo, è proprio fuori da quello che pensavo. Io ci provo, però è difficile”.

La maestra gli ha fatto capire che se uno vuole la bicicletta, poi deve pedalare. Un inizio di percorso non dei migliori, ma il pubblico si augura che Mirko sia consapevole della grande opportunità che ha di studiare nella scuola di Amici di Maria De Filippi. E con una maestra d’eccezione, pure.