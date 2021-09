Arisa malinconica su Amici: “Mi mancherà tutto, ma..”, perché non c’è

Arisa malinconica prima dell’inizio di Amici 21. La cantante è stata una professoressa di canto nella passata edizione, il pubblico sperava di rivederla anche nella 12esima edizione e invece così non è stato. Al suo posto, tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli, c’è Lorella Cuccarini, passata dalla danza al canto. Ma ad Arisa la scuola manca, e pure tanto. Lo ha scritto in quella che sembra una vera e propria lettera d’amore ad Amici e a Maria De Filippi, pubblicata su Instagram prima dell’inizio della puntata di oggi. La cantante ha esordito ricordando ai fan l’appuntamento con Amici, poi ha scritto subito di sentire la mancanza di tutti.

Ha augurato ai futuri allievi di imparare il più possibile, perché Amici è un’esperienza incredibile e una grande occasione. “È stata e rimarrà sempre una selle opportunità più grandi che ho avuto”, ha aggiunto definendo la scuola un luogo magico. Ha ricordato Elisabetta, l’allieva che ha mandato a casa l’anno scorso con la promessa di un banco quest’anno, ma Elisabetta non ci sarà. Ha augurato a tutto lo staff e alla squadra di Amici di lavorare in serenità e divertirsi. “Sono tutte persone straordinarie ed è anche perché merito loro se Amici funziona, ci attacca allo schermo e ci lascia senza fiato. Mi mancherà tutto, ma…”, questo ha scritto prima di spiegare che ha scelto di darsi la possibilità di essere ancora allieva, di imparare e migliorare.

Arisa ha detto che ha ancora tanto da fare, il tempo passa e la vita è una sola. Pare insomma che sia stata lei a scegliere di non prendere un impegno lungo quasi un anno con la scuola di Maria, a cui sono andati i suoi ringraziamenti a fine messaggio. Lei spera che anche questa sia una super edizione, magica, ancora più dell’anno scorso. Questa la lettera pubblicata su Instagram, poi nella didascalia ha aggiunto: “Io la guarderò da casa come voi, come ho sempre fatto e come farò sempre”. Se vi state domandando perché Arisa non è ad Amici quest’anno, troverete tutte le risposte in questo suo lungo messaggio su Instagram.

Ha mantenuto la promessa, perché nelle storie Arisa è davanti alla televisione e ha mandato un messaggio al suo vecchio amico-nemico Rudy. Quando il prof ha abbassato la leva a un’aspirante allieva e Gerry Scotti lo ha bastonato, Arisa da casa ha commentato sorridendo e ricordando, probabilmente, i vecchi tempi dei litigi con Zerbi.