Anticipazioni di Amici 21 per domenica 17 ottobre 2021 ricchissime! Oggi c’è stata una nuova registrazione, mentre nel daytime sta andando in onda ancora quella della settimana scorsa. Partiamo dagli ospiti di domenica prossima: The Kolors e Ermal Meta. E con quest’ultimo sono cominciate anche le classifiche di questa edizione: Ermal ne ha fatta una nella registrazione di oggi. Al primo posto ha messo Alex, all’ultimo invece Tommaso. Gli sono piaciuti Nicol, Rea e Luigi, un po’ meno invece LDA e Albe. Non ha ascoltato Giacomo cantare né Flaza, per motivi diversi. Flaza non è stata eliminata da Amici 21, va subito chiarito, ed è con lei che è iniziata la registrazione.

Lorella Cuccarini si è seduta al centro dello studio insieme alla sua allieva e ha spiegato perché non l’ha eliminata. Da brava mamma chioccia, come la chiama Alessandra Celentano, ha spiegato di essere lì per insegnare ed è dell’avviso che un’eliminazione in questo caso sarebbe un fallimento. Ha fatto ascoltare a Flaza il suo inedito prodotto da Michelangelo, ma non è ancora terminata la punizione: Flaza ha ancora la maglia sospesa, quindi ha abbandonato lo studio. Anna Pettinelli la pensa diversamente, infatti lei ha eliminato Inder per molto meno.

Le anticipazioni sulla prossima puntata di Amici 21, trapelate dal blog Quello che tutti vogliono sapere, svelano due allievi eliminati, entrambi a causa di una sfida persa. Chi sono i concorrenti eliminati? La prima è intuibile, perché è stata messa in sfida la settimana scorsa dalla Cuccarini ed è Elisabetta: ha perso la sfida contro Alessandra, che è quindi una nuova allieva. L’altro eliminato è un ballerino ed è un’eliminazione arrivata in seguito a una vera e propria vendetta.

Alessandra Celentano ha messo in sfida Matt pare proprio per vendicarsi di Veronica Peparini della modalità della sfida di Mirko. La Cele ha spiegato infatti di voler mettere in sfida Matt non perché non lo ritiene talentuoso, anzi. Ha trovato un ballerino di danza classica molto bravo e ha voluto farlo scontrare con uno altrettanto bravo. Kledi ha giudicato la sfida e ha deciso di far passare Guido, quindi Matt è stato eliminato ad Amici 21, tra le lacrime di tutti.

Il più colpito da questa uscita è stato Giacomo, che non riusciva a frenare le lacrime e per questo Ermal Meta ha preferito non dargli un voto. La classifica del cantante è arrivata come punizione per gli allievi di canto, comunque. Maria De Filippi si è complimentata con i ballerini per l’impegno e il lavoro svolto in sala prove. Al contrario i cantanti sono svogliati e si lamentano sempre per le produzioni; la strigliata della settimana scorsa non è servita. La produzione li ha puniti e ha dato loro nove cover tra cui scegliere quella da preparare in un’ora, prima della registrazione.

Tutte le felpe sono state confermate, tranne quella di Giacomo: Rudy Zerbi ha detto di volerci pensare. Mattia e Carola hanno ballato una coreografia di latino; la ballerina se l’è cavata, ma si vedeva che non era nel suo. Raimondo Todaro ha continuato a stuzzicare la ballerina dicendo che questa coreografia con Mattia era da dedicare a Luigi. Inoltre c’è stato un video per Carola, come anticipato da Amici News: il papà le ha mostrato le sue amate galline, invitandole a salutare Carola, Maria e… Luigi! Anche la puntata di domenica 17 ottobre 2021 di Amici sarà ricca di gossip e eventi inattesi, insomma.