Maria De Filippi irritata dagli allievi: “Non venite ad Amici”, cos’è successo

Maria De Filippi ha regalato una delle sue celebri sfuriate al pubblico oggi. Da giorni i fan della conduttrice attendono di vedere in onda la puntata in cui manda via Joele a Uomini e Donne, ma per ingannare l’attesa è arrivato il rimprovero ai ragazzi di Amici 21. Nella puntata di oggi, infatti, ci sono state due maglie sospese per infrazioni, come ritardi a lezione e uso del telefono fuori orario. I diretti interessati sono stati Inder e Flaza. Se il primo non ha battuto ciglio, ha capito l’errore ed è tornato in casetta, l’allieva di Lorella Cuccarini si è lamentata della clip sul suo comportamento scorretto.

Maria si è mostrata come sempre comprensiva verso i ragazzi e in questo caso ha provato a capire i motivi dietro al comportamento di Flaza. In particolare le ha chiesto perché indossasse gli occhiali da sole a lezione. La ragazza ha risposto che aveva delle brutte occhiaie e per questo non voleva farsi vedere da casa. Dopo questa spiegazione, la De Filippi ha sbottato: “Allora dovevi stare a casa tua, non venire in un posto dove c’è la telecamera”. Se si accetta di partecipare a un programma televisivo, si deve accettare tutto ciò che ruota intorno al programma televisivo. Rivolgendosi a tutta la classe, poi, Maria ha aggiunto:

“Non potete prendere della televisione solo quello che vi piace nella vita e quello che non vi piace non va bene. Non potete prendere di questa trasmissione solo quello che vi fa comodo e quello che vi fa far fatica non va bene. Quando io sono qua corrispondono ore e ore in cui io non sono qua davanti a tutti ma lavoro come se fossi qua. Se scegli di non farlo, decidi di fare un altro mestiere. Non c’è nessuno che nasce bravo, anche se ha un gran talento se non è coltivato, migliorato e reso unico”

Ha proseguito dicendo che chi è nella scuola di Amici nella speranza di tornare come ballerino professionista o per avere il singolo pubblicato su Spotify, allora non va bene. Amici è una scuola, a differenza di altri talent, ci sono orari e bisogna essere rispettosi anche del lavoro degli altri. Proprio in riferimento alla differenza tra questa scuola e gli altri talent, Maria ha invitato gli allievi a non andare ad Amici se non accettano tutto:

“Non venite. La differenza tra questo programma e altri talent che sono belli e creano anche successi ci sono. Altri talent dove questa cosa non è richiesta, non la chiede nessuno negli altri talent. E agli altri talent appartengono successi discografici come a questo. Questo programma è fatto così, punto”

La padrona di casa – che oggi ha messo in imbarazzo Francesca Tocca con Zerbi e Todaro – non si sarebbe opposta se in quel momento qualcuno si sarebbe alzato per andare via, non accettando la sveglia alle 7 e la rinuncia al cellulare. Poi ha fatto notare a Flaza che i commenti sulle occhiaie sarebbero stati cosa da niente rispetto a ciò che leggerà dopo questo comportamento. “Adesso invece delle occhiaie adesso quando vai sui social leggi le cattiverie. Quale è stato il vantaggio?”, queste le parole della conduttrice. In effetti il Web si è scatenato contro Flaza, accusandola di essere maleducata.

La lezione della conduttrice non è finita qui. Ha fatto capire ai giovani allievi che ogni successo raggiunto da cantanti e ballerini di Amici è una medaglia anche per il programma. Non hanno motivo quindi di pensare che la produzione voglia il loro male: “O vi fidate di noi o il rapporto si interrompe”. In tutto ciò, Flaza è tornata in casetta arrabbiata per la clip che è stata mostrata: secondo lei non ha sbagliato così tanto.

Naturalmente Maria ha reagito così perché sapeva già tutte le volte in cui Flaza ha sbagliato, e non erano solo le volte viste nel video in studio. La cantante di Lorella Cuccarini ha provato a giustificarsi su quei pochi episodi visti nella prima clip, dicendo che erano poche volte, ma la produzione l’ha smentita mostrando in casetta il video integrale delle sue infrazioni, sia in casetta sia a lezione. E Maria sapeva tutto ciò, per questo forse non ha accettato le giustificazioni dell’allieva. Flaza ha pensato di abbandonare Amici, ma alla fine ha cambiato idea.