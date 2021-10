Amici 21, Zerbi bacchettato su Francesca Tocca: interviene anche Todaro

I due ex si sono ritrovati insieme in studio per la prima volta durante la puntata di lunedì 11 ottobre 2021, la De Filippi gioca

Nella puntata dell’11 ottobre 2021 di Amici 21 si sono ritrovati in studio insieme per la prima volta Raimondo Todaro e Francesca Tocca. Sono stati una delle coppie più famose nel mondo della danza latino-americana e c’è stata sempre molta curiosità intorno a loro perché lavoravano per due mondi diversi. Raimondo era sulle reti Rai insieme a Milly Carlucci, Francesca a Mediaset per Maria De Filippi. Quest’anno si sono trovati a condividere l’esperienza lavorativa ad Amici 21, dove Raimondo è approdato in questa edizione. Nel frattempo però i due si sono separati, riuscendo a mantenere un bel rapporto.

Raimondo ha sempre condiviso su Instagram delle stories in cui era insieme alla loro figlia Jasmine mentre guardavano mamma Francesca al Serale di Amici. Insomma, Todaro è sempre stato spettatore del programma di Maria De Filippi, volente o nolente: Jasmine ne è una fan! Ma è evidente che anche al maestro piaccia il talent show di Canale 5, altrimenti non avrebbe accettato di lavorarci. E proprio perché ha sempre guardato Amici, Raimondo oggi ha potuto notare una differenza tra quando non c’era e oggi che c’è.

Tutto è successo durante la sfida di Mattia, il ballerino si è esibito in un passo a due, a distanza e con il plexiglass in mezzo, con Francesca Tocca. Negli anni passati Maria ha sempre giocato con Rudy per il modo in cui guarda Francesca durante le esibizioni. Lo ha fatto anche oggi, la regia ha inquadrato Rudy, incantato dalla ballerina, e poi Maria che lo guardava sorridente. Appena è finita la musica, la De Filippi ha spiegato a Mattia e Francesca che non rideva per loro, non voleva che lo pensassero, ma rideva per le facce di Zerbi.

Poi Maria ha bacchettato Rudy: “Raimondo guardava Mattia, tu guardavi Francesca. È il colmo!”. Non sono mancate le risate in studio e il professore è stato al gioco. A questo punto Raimondo ha chiesto di intervenire e ha detto:

“Non so se è la mia presenza, ma quando io vi vedevo da casa c’era sempre il cartello ‘Sto volando’. Oggi non lo ha fatto!”

Effettivamente Rudy si è trattenuto un po’ e non lo ha negato. A Todaro ha risposto così: “Sono un uomo di una certa eleganza. Ma l’ho pensato”. Zerbi insomma si è trattenuto leggermente nelle reazioni quando ballava la Tocca, sempre bravissima, bellissima, sensuale. Raimondo Todaro e Francesca Tocca ad Amici 21 hanno dimostrato comunque di poter lavorare insieme e di essere in buoni rapporti, visto che lui è stato anche al gioco.