Amici 21, Inder eliminato: Anna non perdona, fuori anche Flaza? Le ipotesi

Inder è stato eliminato ad Amici 21 da Anna Pettinelli. La professoressa si è presa un po’ di tempo per pensare su quanto accaduto ed è arrivata a una decisione. Nell’ultima registrazione, andata in onda ieri e oggi su Canale 5 – e proseguirà domani -, la Pettinelli ha sospeso la maglia al suo allievo come provvedimento disciplinare. Inder è incappato in tre infrazioni nell’arco di pochi giorni: due volte per l’uso del cellulare fuori orario, una volta per ritardo a lezione. Lui non ha obiettato in alcun modo quando la Pettinelli gli ha sospeso la maglia: ha chiesto scusa, ha capito e ha lasciato lo studio.

Rudy Zerbi ha fatto un’osservazione, anzi due: innanzitutto Inder ha sbagliato dopo che la classe era stata già ripresa e rimproverata. La seconda osservazione è su una prima punizione data dalla Pettinelli, che aveva tolto il cellulare a Inder. In realtà i telefoni erano stati già sequestrati dalla produzione, ma Inder non lo ha detto alla sua prof. Per questo Anna si è sentita per certi versi presa in giro, quindi un po’ per questo, un po’ per gli errori e un po’ anche per lo scarso impegno, a suo dire, in settimana alla fine ha deciso di non essere più la professoressa di Inder. “Sei libero di andare a casa”, ha scritto in una busta rossa arrivata all’improvviso in casetta.

Nel daytime di oggi, quindi, Inder ha lasciato la casetta di Amici 21. Non è da escludere un colpo di scena, perché Lorella Cuccarini potrebbe decidere di prenderlo in squadra. Questa è una delle ipotesi del Web. Difficile pensare che Zerbi prenda Inder in squadra, visti i trascorsi fra loro, ma mai dire mai nella vita. Perché proprio la Cuccarini, allora? Qui entra in ballo un’altra considerazione sul daytime di oggi: anche Flaza è stata eliminata ad Amici 21? La cantante, che ha fatto numerosi errori e più di Inder, non si è vista in casetta con gli altri all’arrivo della busta rossa. La sua assenza potrebbe corrispondere a un’eliminazione, ma magari era a colloquio con la sua professoressa.

Qualcuno ha persino pensato a uno switch: e se la Cuccarini avesse eliminato Flaza e preso Inder? Per ora sono solo ipotesi dei fan su Twitter. C’è anche chi ha pensato a uno scherzo, sì: la Pettinelli potrebbe aver organizzato tutto per far comprendere a Inder l’importanza della scuola. D’altronde il valore delle cose si comprende quando si perdono, si dice così no? Non resta che aspettare il daytime di domani per scoprire se Inder e Flaza sono stati eliminati davvero ad Amici 21 oppure no. Di sicuro il pubblico non è d’accordo con l’eliminazione del cantante di Gola Secca, soprattutto se invece Flaza è ancora nella scuola.

La butto lì: la Cuccarini prende inder al posto di Flaza#Amici21 — ~loryy⚽️???????? (@Lory64795865) October 12, 2021

se inder è stato squalificato è giusto che gli stessi provvedimenti vengano presi anche per flaza che si è comportata pure peggio #Amici21 — ???????????????????? (@___tilltheend) October 12, 2021

Cmq preferivo di gran lunga l'eliminazione di Flaza che di Inder.

Lui ha sbagliato, l'ha capito e ha chiesto scusa; Flaza no e continua a dire che non ha fatto niente di male a parer suo.

Ma a prescindere da ciò, sono proprio gli atteggiamenti che ha che non mi piacciono #amici21 — Trash del trash???????? (@Trashdeltrash2) October 12, 2021