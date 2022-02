Amici 2022: Luigi e Michele Bravi emozionano, Gio Montana non convince

Nel daytime di Amici 2022 di oggi c’è stata una nuova gara di inediti tra i cantanti, esclusi Alex e Sissi che sono già al Serale. Il giudice, molto gradito dal pubblico, è stato Michele Bravi, al quale Maria De Filippi ha dato appuntamento a domenica. Si è complimentata con lui per Sanremo e gli ha comunicato che sarà ospite della prossima puntata. Tra Michele Bravi e Amici c’è un rapporto molto profondo che va avanti da anni, per questo anche il pubblico è molto affezionato a lui, non solo Maria. Tornando alla gara, c’è stato un momento molto emozionante con Luigi e Michele Bravi. L’allievo si è esibito di nuovo con l’inedito Tondo, scritto da Enrico Nigiotti. La versione di oggi probabilmente piacerà di più a Nigiotti, che ha incontrato Luigi dopo l’esibizione troppo allegra di domenica scorsa.

Dopo l’esibizione, Michele Bravi si è subito complimentato con Luigi perché riesce a cantare una canzone del genere. “Stai dando voce a delle persone che hanno bisogno che gli venga dedicato uno spazio musicale”, ha aggiunto. Michele è tra le persone che credono nel potere della musica, secondo lui le canzoni possono ancora cambiare il mondo. Sono piccoli mattoncini che potrebbero portare a dei cambiamenti. Per questo pare gli sia piaciuto così tanto Tondo di Luigi di Amici 21: è una canzone che alcune persone ascolteranno in cuffia e potranno riconoscersi in quelle parole.

Bravi ha proseguito dicendo che quando un artista cantando la propria vita riesce a cantare anche la vita degli altri è una cosa enorme. “Dire ciccione in una canzone è difficile. Il fatto che nella tua bocca risultino credibili è bello. Quindi bravo bravo bravo”, ha detto ancora. Michele Bravi è rimasto molto colpito da Luigi, che però ha tenuto a dare il merito del brano a Enrico Nigiotti. Ha spiegato che è stato scritto da Nigiotti e di aver capito però il suo messaggio, per cui è contento di poterlo portare a più persone. A questo punto è intervenuta Maria, che ha spiegato perché è stato scelto Luigi per questo brano di Nigiotti:

“Il motivo è esattamente questo. Quando ci siamo conosciuti la prima cosa che mi hai detto di te quale è stata? Sì, che hai il diabete. La prima cosa è stata tirar su la maglia e farmi vedere la macchinetta. Io ho pensato ammazza questo. Nessuno lo sapeva e nessuno te lo chiedeva. Tu lo hai fatto con una determinazione e una… Sì, leggerezza. Ed è il motivo per cui è stato dato a te questo pezzo. Per come sei riuscito a vivere quello che vivi”

Luigi si è emozionato e non ha trattenuto le lacrime, come quando ha raccontato di avere il diabete. Bravi ha ripreso la parola, voleva parlare al cantante da persona a persona, quindi andando oltre il ruolo che avevano in quel momento. E si è di nuovo complimentato con lui:

“Non conoscevo questa storia, però ti devo fare i complimento. Io mi batto tantissimo sull’importanza di mostrare le cose. Dai modo a te di essere completamente te stesso. E dai modo agli altri di capire la tua storia e di decidere se hanno voglia di maneggiarla con cura. Questo è un grazie che ti fa Michele, non c’è il canto di mezzo. Bello vedere che non hai pudore a raccontare questa storia”

Un bel momento e tanta emozione con Michele Bravi e Luigi ad Amici oggi. Ma il daytime è andato avanti con le vicende della casetta.

Gio Montana si sente escluso dal gruppo in casetta: Dario non ci sta

Gio Montana è entrato da poco ad Amici ma sta già avendo le prime difficoltà. La sua insegnante Anna Pettinelli ha deciso di esonerarlo dalle gare sulle cover, ritenendo che la sua presenza nella scuola sia dovuta alla sua musica e basta. Come se Gio Montana non dovesse dimostrare ciò che gli altri allievi sono chiamati a dimostrare, da mesi e mesi. Ma forse la Pettinelli non aveva previsto l’ultimo posto anche con gli inediti di Gio Montana: Michele Bravi lo ha messo all’ultimo posto, dandogli come voto un 4. Naturalmente è da tenere in considerazione che è appena entrato nella scuola, era la sua prima gara e ha bisogno di tempo per ambientarsi.

Pare che non vada meglio neanche con gli altri allievi. Non è la prima volta che un nuovo arrivato ha difficoltà a inserirsi: basta vedere il caso di Calma. Gio Montana ha ammesso di sentirsi escluso parlando con John Erik, che però gli ha fatto notare i suoi errori. Il ballerino ha detto che gli altri sono in casetta da mesi e che loro per inserirsi non possono pretendere di rompere le regole. Più tardi alcuni allievi ne hanno parlato in cucina. Dario ha aperto il confronto: “Comunque Gio è un po’ particolare”. John Erik ha aggiornato gli altri sulla chiacchierata avvenuta prima e ha riconosciuto dei comportamenti strani in lui. Dario non accetterebbe un atteggiamento da vittima di Gio Montana:

“Sta usando la scusa dell’escluso? Davvero passiamo come dei bulli a casa per chiunque guarda, davvero? È capibile la situazione di Marco (Calma), perché ha avuto un precedente con Alex. Però la situazione di Gio proprio, cioè…”

Calma era presente e ha riconosciuto una differenza tra lui e Gio Montana, dicendo di essersi impegnato per farsi accettare, anche essendo disponibile e gentile con tutti. Sissi ha sottolineato: “Ma lo sei di base”. Forse Montana no? John Erik, anche lui ad Amici 21 da pochissimo, ha aggiunto: