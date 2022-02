Amici 21, Gio Montana nuovo allievo: ha già un Disco d’Oro, Web diviso

Gio Montana è un nuovo allievo di Amici 21. Pare che la classe non avesse ancora elementi di spicco al punto che i professori stanno cercando nomi più forti o più preparati. Come se il Serale di Amici 2022 avesse bisogno di qualcosa in più, ecco. Questa è l’impressione da fuori, ma è chiaro che la spiegazione potrebbe essere più semplice: o si devono riempire i posti a disposizione oppure i professori non sono del tutto soddisfatti dei loro allievi. Oggi Anna Pettinelli ha dato un banco a Gio Montana e il Web si è diviso. Ma procediamo con ordine. Nel daytime Albe e Crytical, già allievi della Pettinelli, hanno seguito in diretta l’incontro tra l’insegnante e il nuovo allievo. Anna ha chiesto al ragazzo di presentarsi e così già nel daytime si è scoperto chi è Gio Montana.

Viene da Milano, oltre alla musica al momento lavora come cameriere in un bar. Vive con la sua famiglia, che è molto orgogliosa di lui e della strada che sta percorrendo, come di ciò che si sta costruendo da solo. Inizialmente suo papà non era molto d’accordo, ma si sta ricredendo. Vive con i genitori, sua sorella, il nipotino e i cani in una casa molto piccola. Gio Montana ha già vinto un Disco D’Oro con Sole a mezzanotte, senza l’aiuto di una casa discografica o di un talent show. Ed è questo che sta dividendo il pubblico sui social.

Tanti conoscevano già Gio Montana prima di Amici 21 e sono molto contenti di vederlo nella scuola di Maria De Filippi. Qualcuno per esempio ha scritto: “Grazie di essere uno tra noi. Sei un grande dono”. Per lui è una grande occasione perché avrà modo di studiare canto e potrà crescere tanto. Certo è che i suoi numeri sono già molto alti. Non è di certo uno sconosciuto: ha 23mila follower su Instagram e un numero molto alto di streaming su Spotify. Queste alcune canzoni di Gio Montana già all’attivo e disponibili proprio su Spotify:

Abbiamo fatto le 6:00

Sole a mezzanotte

Tratti di noi

Baciami

Gira tutto

Senorita.

Se tanti sono felici di avere Gio Montana ad Amici 21, dall’altra c’è chi non comprende perché dare un banco a un ragazzo che senza Amici stava già riuscendo a costruirsi una carriera. Ed è già conosciuto, insomma. Anche su questo punto però si è acceso il dibattito su Twitter: c’è chi ha fatto notare che non è la prima volta che accade e chi che non era necessario per Gio fare Amici.

Prima di lui, comunque, ci sono stati altri casi di gente già conosciuta che ha ottenuto un banco: Irama, Alessandro Casillo e la stessa Gaia, per esempio. Qualcuno ha fatto anche notare che non succede solo nel canto: anche nella danza tanti ballerini arrivano nella scuola dopo aver lavorato nei migliori teatri in giro per il mondo. E poi c’è anche chi non sta capendo il motivo di far entrare così tanta gente a poche settimane dall’inizio del Serale di Amici 2022.

