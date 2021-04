Amici 2021, Kledi sceglie un ballerino per un prestigioso evento: il nome

Il coreografo ha giudicato una gara interna tra Samuele, Serena, Giulia e Alessandro e ha scelto uno di loro per un appuntamento molto importante per il mondo della danza

Kledi Kadiu protagonista del daytime di Amici 2021 di oggi. Il coreografo è stato chiamato da Maria De Filippi per una gara interna tra i quattro ballerini ancora in gara, ma ha messo in palio un premio prestigiosissimo. Appena si è collegato con lo studio in cui c’erano Alessandro, Giulia, Samuele e Serena, la padrona di casa lo ha invitato a spiegare cosa c’era in gioco. Kledi ha accolto il suggerimento: sta organizzando una serata in onore di Carla Fracci e il vincitore della gara si esibirà sul palco. La serata è prevista per il 26 agosto e Kadiu ha scelto un ballerino di Amici 2021 che porterà con sé a danzare per la Fracci.

Nella serata ci saranno tanti ballerini e ospiti, quindi chi è stato scelto da Kledi Kadiu dovrà misurarsi con grandi nomi della danza. Appena apparso in video, Kledi non ha nascosto l’emozione: “Sono più emozionato io di loro”. La stessa emozione che ha travolto anche Gerry Scotti ieri con i cantanti. Quindi i quattro ballerini ancora in gara al Serale di Amici 2021 hanno scelto quale coreografia ballare e si sono esibiti. Il primo a farlo è stato Samuele. Ha scelto di ballare Mantieni il bacio, la sua coreografia dedicata alla fidanzata.

Kledi ha fatto molti complimenti a Samuele, oltre a chiedergli come nasce il suo processo creativo nelle coreografie. Gli ha detto che ha una musicalità che dà senso a tutte le note, e ancora: “Lui ha una sensibilità artistica che è un dono, è una cosa innata”. La seconda ballerina a presentarsi al centro dello studio è stata Serena, che apprezza molto Kledi e ha partecipato a tanti suoi stage. Infatti Kledi ha confessato di conoscere già Serena, appena lei è scesa dal banco. Come Raimondo Todaro, anche Kledi ha notato qualcosa in Serena che dovrebbe migliorare:

“Sei una ballerina con doti evidenti, ma mi dai l’idea che dai più importanza all’esecuzione dei passi e praticamente dimentichi il ballo, quel modo di lasciarsi andare”

Maria ha chiesto a Serena di ballare una seconda volta per mettere in pratica i consigli di Kledi, fermo restando che per la gara valeva la prima esibizione. Un modo per far sì che fosse un momento costruttivo, insomma. Questa la parola d’ordine di Kledi: “Divertiti”. E in effetti i consigli hanno funzionato. Il coreografo ospite si è complimentato con Alessandro, nulla da dirgli dopo una variazione del Don Chisciotte. Gli ha però chiesto cosa vuole fare, dove si colloca nel mondo della danza. Quindi l’allievo ha spiegato che ha sempre ballato classico, ma ad Amici si è innamorato di tutti gli altri stili.

Giulia ha ballato una coreografia di Veronica su Romeo e Giulietta, quindi Kledi le ha chiesto di spiegargli cosa ci ha messo di suo. La ballerina è andata un po’ in difficoltà, ma Kledi ha insistito perché colpito dalla naturalezza e dalla spontaneità del modo di ballare di Giulia. Al termine della gara, in casetta i ballerini hanno scoperto la classifica di Kledi Kadiu e di conseguenza il vincitore che si esibirà con lui in estate. Sarà Giulia a esibirsi nell’evento dedicato a Carla Fracci, che sarà presente. Samuele secondo classificato, Alessandro terzo e quarta Serena.