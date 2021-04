Non era a caccia di nuovi talenti per la scuderia, ma ha giudicato i nuovi inediti dei cantanti, che erano contentissimi di vederlo. Lui non ha trattenuto le lacrime

Gerry Scotti è stato ospite nel daytime di Amici 2021 per una gara tra i cantanti. Sangiovanni, Deddy, Raffaele, Aka7even e Tancredi hanno cantando i nuovi inediti e Gerry è stato chiamato come giudice esterno. Ieri sera nel daytime è stata mostrata una piccola anteprima della reazione dei ragazzi, senza svelare chi avevano visto nella clip sullo schermo. Su Twitter i fan hanno ipotizzato nomi su nomi, da Mahmood a qualsiasi altro cantante del momento. Invece no, la reazione dei cantanti era per Gerry Scotti: erano felicissimi e onorati di vederlo e cantare per lui.

Vedendo la reazione dei ragazzi, che sono letteralmente esplosi di gioia, Gerry Scotti si è commosso. I cantanti non sapevano che sarebbe stato in collegamento video, infatti appena è apparso hanno urlato ancor di più. Una gioia incontenibile che ha colpito molto il conduttore:

“Mi ha colpito il vostro affetto, il vostro stupore. Era da un po’ che non mi commuovevo, siete riusciti con la vostra gioventù e il vostro sorriso a farmi commuovere, in senso positivo. Ero molto divertito a vedere le vostre facce sbigottite”

Lo hanno accolto con un affetto enorme e lui si è fatto avvolgere da questo enorme entusiasmo. Ha anche scherzato molto con i ragazzi, dicendo che la bella notizia era il loro affetto nei suoi confronti, la brutta che chi perde questa gara entrerà nella scuderia di Tu sì que vales. Intanto continuava ad asciugare le lacrime: la sua emotività è nota ed è un grande pregio, uno dei motivi per cui piace molto al pubblico. Lo ha confermato anche Tancredi, tra i più felici di vederlo. Quando toccava a lui infatti ha raggiunto il centro dello studio con un sorriso enorme. Maria gli ha chiesto di spiegare e Tancredi ha detto che gli piace molto Gerry Scotti:

“Io ti giuro che da quando faccio queste gare ho sempre voluto una canzone per te. Stavo aspettando questo momento, sono un po’ emozionato. Mi capitava di guardare i tuoi programmi, mi è sempre piaciuto il fatto che ti emozionassi tanto. Mi ha sempre trasmesso tenerezza. E poi mi diverti proprio come persona”

Inutile dire che queste parole di stima e di affetto hanno di nuovo commosso Gerry Scotti nel daytime di Amici 2021. Come sottolineato da Maria, quelle di Tancredi sono parole che fanno molto piacere e danno tanta soddisfazione a chi fa il loro lavoro. E Gerry ha riconosciuto che quando arrivano da un ragazzo di vent’anni colpiscono ancor di più.

Maria ha parlato ai suoi allievi del Serale di Amici 2021 della preparazione musicale di Scotti. Prima di essere conduttore tv, infatti, Gerry ha iniziato come dj e ha contribuito alla nascita di alcune delle radio più importanti. Quindi la padrona di casa ha svelato un aneddoto su Gerry Scotti a Tu sì que vales. È così preparato da riconoscere le canzoni alla prima nota, tant’è che durante le esibizioni a Tu sì que vales alla prima nota lui si gira verso gli altri giudici e dice che canzone è.