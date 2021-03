Amici 2021, Gaia si racconta: replica a Zerbi, consiglio di Maria e chi vince

Gaia Di Fusco di Amici a una settimana dall’eliminazione ha rilasciato un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni in cui ha tracciato un bilancio della sua esperienza. Ha parlato anche dei suoi precedenti provini ad Amici di Maria De Filippi: ha cominciato a tentare di entrare nella scuola all’età di 15 anni. Segue il programma da quando è piccola e ha sempre sognato di partecipare. Alla fine ce l’ha fatta, anche se pensava che il suo provino quest’anno fosse andato davvero male. Proprio quest’anno non si aspettava minimamente di essere chiamata, invece la chiamata alla fine è arrivata. Il caso ha voluto che la redazione la chiamasse mentre lei guardava una puntata di Amici.

Se dovesse scegliere una lezione che porta nel cuore e che le è servita molto nella permanenza nella scuola, sceglierebbe la settimana in cui ha preparato Perfect. Ma ha anche risposto a Rudy Zerbi, che l’ha sempre ritenuta poco capace a trasmettere emozioni quando canta. Alla fine Zerbi ha “vinto”, perché Gaia è stata eliminata subito. Ma lei ha intenzione di migliorare e di dimostrare anche a lui di saper emozionare. Non ha nascosto però che non pensava di avere questo problema:

“Prima di entrare nella scuola non avevo la consapevolezza che non sapessi emozionare, invece sono stata subito messa in discussione e io stessa mi sono messa in discussione e ho cercato di lavorarci e continuerò a farlo finché un giorno anche Rudy Zerbi si ricrederà”

C’è da dire che anche sui social in tanti erano d’accordo con Rudy e commentando le puntate scrivevano di non provare emozioni quando cantava Gaia Di Fusco. Nelle sue precedenti partecipazioni televisive, forse, il pubblico le diceva l’esatto contrario. Appena ha scoperto di essere eliminata non ha reagito benissimo, è stata molto fredda verso quanto le stava accadendo. Infatti è rimasta in silenzio sui social per qualche giorno. A lei sarebbe piaciuto restare, ovviamente, e le mancherà tutto della scuola. Quindi ha svelato il consiglio di Maria De Filippi che conserverà nel cuore:

“Mi ha detto di guardare non solo le cose che non vanno bene, ma anche quelle che vanno bene. Le critiche vanno assimilate, ma bisogna guardare il contesto a 360 gradi”

Chi vincerà Amici 2021 secondo lei? Ha fatto tre nomi, uno per il ballo e due per il canto. Nel circuito danza secondo Gaia vincerà Samuele, non ha dato possibilità ad altri ballerini. La lotta in realtà potrebbe essere più dura del previsto, soprattutto con Giulia. Mentre per la vittoria finale Gaia ha fatto due nomi: per lei se la giocheranno Aka7even e Sangiovanni.