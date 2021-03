Gaia Di Fusco eliminata ad Amici 2021: Rudy fa centro, Maria la elogia

Gaia Di Fusco è la prima eliminata del Serale di Amici 2021. La cantante di Arisa ha lasciato la gara dopo la prima manche della prima puntata, quindi dopo un’ora circa di puntata. La sua esperienza al Serale insomma non è durata molto, ma si è esibita tre volte. Prima con tutta la squadra nella prova corale schierata da Lorella Cuccarini per Martina, poi due volte in fase di eliminazione. Il nome di Gaia è stato fra i tre indicati dalla squadra Zerbi-Celentano per l’eliminazione, insieme a quelli di Rosa e Tancredi. La ballerina è stata la prima a salvarsi, poi i giudici hanno eliminato Gaia ad Amici 2021 contro Tancredi.

“La fortuna a un certo punto finisce”, con questa frase Rudy Zerbi l’ha nominata per l’eliminazione. Secondo lui infatti quando Gaia canta non regala emozioni, seppure sia intonata e canti bene. Evidentemente i giudici hanno concordato con lui e ha fatto centro nominandola, perché la giovane cantante che abbiamo già visto in tv ha lasciato la scuola. Maria De Filippi è stata affettuosa come sempre, ha provato a metterla a suo agio notando forse un po’ di panico sul suo viso. Quindi la conduttrice, per sciogliere la tensione, ha raccontato che è una ragazza che sorride sempre e le ha chiesto di raccontare il suo amore per il canto.

Anche Arisa ha parlato benissimo di lei, come fa sempre con i suoi allievi. Tancredi ha abbracciato la sua compagna di squadra, anche perché era l’unico a poterlo fare. In tempi di Covid non possono avere contatti tra di loro se non gli allievi, perché vivono insieme e sono quindi congiunti. Gaia ha lasciato Amici nella prima puntata del Serale con queste parole:

“Ringrazio per l’opportunità, è stato un grande onore per me poter cantare qui. E avere a che fare con dei professionisti. Se non grazie non potrei dire nient’altro”

Non è riuscita ad aggiungere altro. Rudy quindi è riuscito a dimostrare che Gaia è arrivata al Serale un po’ senza particolari meriti, tra l’altro è stata tra i primi tre a conquistare la felpa. Maria ha elogiato la ragazza: “Carina, educata, perbene”. Stefano De Martino ha spiegato che è stato difficile scegliere chi eliminare. Non resta che augurare in bocca al lupo a Gaia per il suo futuro!