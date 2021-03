Amici 20, Gaia Di Fusco è già stata in tv (due volte): dove l’abbiamo vista

Gaia Di Fusco di Amici 20 non è alla sua prima esperienza in televisione. Una delle ultime allieve entrate nella scuola ha infatti tentato altre strade prima del talent show di Maria De Filippi. La prima volta risale a qualche anno fa, non tantissimi ma abbastanza per far sì che Gaia fosse una bambina, data la sua giovane età. Di sicuro questa sua prima apparizione in televisione è stata una semplice esperienza, non un tentativo di farsi conoscere dal mercato musicale. Con la seconda esperienza invece poteva sperare in qualcosa di più. Ma dove l’abbiamo già vista? Gaia Di Fusco ha partecipato a Io Canto e All Together Now, come portato a galla da Novella 2000.

La partecipazione a Io Canto risale al 2013, quando era nella squadra di Claudio Cecchetto. Si era fatta strada fino alla finale esibendosi in canzoni di ogni genere: da Mercy di Duffy a Luce di Elisa. Ha cantato poi ancora Se Telefonando di Mina, oppure Strong Enough di Cher. Insomma, ha fatto ascoltare ogni sfaccettatura della sua voce, che aveva tutta la potenza di oggi già da piccola. Gaia di Amici a Io Canto aveva circa 12 anni, era riuscita a raggiungere la finale ma alla fine non ha portato a casa la vittoria.

Dopo pochi anni è tornata in tv: Gaia Di Fusco ad All Together Now ha partecipato nell’edizione in onda a cavallo tra il 2019 e il 2020. Nel programma di Michelle Hunziker ha ricevuto non solo sì ma anche tanti complimenti. Il muro l’ha spinta avanti nella gara e Gaia si è esibita più di una volta. Ha cantato brani come Tutt’al più e Io e te da soli, poi ha anche duettato con Dodi Battaglia sulle note di Tanta voglia di lei. Anche ad All Together Now è riuscita ad arrivare in finale, ma anche stavolta non ha vinto.

Adesso ha deciso di tentare la fortuna ancora una volta partecipando ad Amici di Maria De Filippi. Gaia è entrata a poche settimane dal Serale nella scuola, Arisa l’ha voluta fortemente nella sua squadra. Ed è anche riuscita a conquistare la maglia d’oro prima di altri cantanti, registrando il suo primo inedito.