Gaia Di Fusco dopo Amici 20, prime parole dopo il silenzio sui social

Gaia Di Fusco dopo Amici 2021 ha scritto i primi messaggi su Instagram. I fan del programma sono sempre alla ricerca di news dopo l’eliminazione al Serale, per capire cosa fanno gli allievi e come stanno. Dopo averli seguiti per mesi e mesi è strano non sapere più niente di loro, ma per fortuna ci sono i social network. Soprattutto quest’anno che il pubblico ha avuto modo di conoscere le persone oltre agli allievi sin dall’inizio del programma. Con le immagini nel daytime dalla casetta e non solo dalla scuola vengono fuori anche i caratteri dei ragazzi e in tanti si affezionano alle loro storie.

Se Esa si è fatto subito vivo su Instagram, seppure sia stato un ritorno sporcato da un commento, Gaia ha aspettato un po’. Ha ripreso in mano il telefono domenica, dopo la puntata con l’eliminazione, ma si è limitata a condividere foto e a repostare le storie dei suoi fan. Nessun video in cui ha parlato a loro, nessun messaggio in cui ha parlato della sua esperienza. Il suo silenzio social è andato avanti per due giorni, poi ha scritto che è stato bello far parte della squadra di Arisa e Lorella Cuccarini. Ieri invece finalmente Gaia ha scritto le sue prime parole dopo Amici:

“La mia esperienza è stata breve ma indimenticabile e magica in ogni piccolezza. Adesso mi sento come se fossi in ‘Equilibrio sull’Everest’. Rifarei tutto”

Non è pentita di nulla, ma di certo le sarebbe piaciuto rimanere. Si è divertita a esibirsi nella prima puntata del Serale di Amici 2021, però non ha nascosto che avrebbe preferito non fosse la sua unica serata. Lo aveva confidato alle telecamere di Witty Tv subito dopo essere stata eliminata.

Amici su Witty Tv, Gaia Di Fusco parla dopo l’eliminazione

Le prime impressioni a caldo della cantante sono arrivate da un video di Amici su Witty. Nello stesso Gaia ha spiegato che voleva rimanere, che le sarebbe piaciuto avere più tempo per mostrare quello che sa fare, per trasmettere ciò che riesce a trasmettere con la sua musica. Sperava di poter andare avanti, forse ci ha creduto di più quando ha conquistato la maglia, inaspettatamente, con il terzo posto nella classifica generale degli esperti esterni. Tuttavia era consapevole del fatto che sarebbe stato difficile.