Esa Abrate dopo Amici 20 è tornato sui social network, ma purtroppo qualcuno ha tentato di rovinargli questo ritorno. Il cantante è stato eliminato nella prima puntata del Serale, un’eliminazione arrivata un po’ a sorpresa. Il pubblico infatti aveva previsto altri eliminati ed entrambi nella squadra di Arisa e Lorella Cuccarini. Zerbi e Celentano hanno perso però contro Peparini e Pettinelli, quindi un loro allievo è finito al ballottaggio, ma forse non immaginavano di trovare Raffaele ad attenderli. I due professori avevano nominato Martina, Ibla e Raffaele. I giudici hanno salvato le due ragazze, quindi Esa si è scontrato con Raffaele.

Maria De Filippi ha comunicato l’esito sull’eliminato in casetta, per dei motivi che sembrano ben chiari. Dopo la messa in onda della puntata, Esa è tornato a casa e ha riabbracciato la sua famiglia. Su Instagram ha fatto sapere che sta benissimo, è contento e soddisfatto del suo percorso. Ha fatto una diretta con i fan e si è preso tutto l’affetto che gli hanno dato. Oggi però ha registrato delle stories in cui si è concentrato su un commento razzista che gli è arrivato. Un commento triste e ignorante, a cui lui ha replicato in maniera impeccabile. Esa ha detto:

“Un commento un po’ forte. Mi meraviglio che nel 2021 ci siano ancora questi pregiudizi, ma sappiamo tutti che è così la situazione e chissà quando cambierà. Non mi fa arrabbiare. Non perché non me ne freghi, ma perché se una persona arriva solamente fino a lì è una persona ignorante”

Quindi ha spiegato che considera l’ignoranza un limite per la persona ignorante. Ha aggiunto di essere anche dispiaciuto per questa gente, gente che è ferma a dei pregiudizi e degli stereotipi che possiamo definire superati, razzisti e cattivi. Esa ha intenzione di combattere questa ignoranza, di usare la sua popolarità ottenuta grazie ad Amici 2021 e la sua musica per avere un mondo migliore. Il cantante pensa che loro, personaggi in vista, hanno una certa responsabilità su questi argomenti, sulla lotta a problemi come questo che ancora affliggono la nostra società.

I video di Esa hanno fatto riflettere non solo i tantissimi che lo seguono, ma anche una sua ex compagna di classe. L’ex allieva Elisabetta Ivankovich, che tornerà l’anno prossimo ad Amici, è intervenuta spiegando di non riuscire a smettere di pensare alle parole di Esa. Quindi si è complimentata con lui: “Ha risposto con gran classe, da persona intelligente se l’è fatta scivolare. Più o meno”.