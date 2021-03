Esa eliminato ad Amici 2021, il verdetto in casetta: la reazione (Video)

Esa è stato eliminato nella prima puntata del Serale di Amici 2021. Il cantante di Rudy Zerbi ha lasciato la scuola perdendo il ballottaggio contro Raffaele, della squadra di Arisa e Lorella Cuccarini. Stavolta il verdetto è arrivato in casetta, Maria De Filippi e la sua redazione hanno studiato forse un metodo per evitare che tutti i nomi degli eliminati trapelassero con le anticipazioni. Le puntate infatti vengono registrate, il Serale non è in diretta. Come succede da anni e anni, le anticipazioni non mancano mai visto che c’è il pubblico in studio che poi racconta cosa è successo.

Ad alcuni piace leggere in anteprima chi è uscito al Serale di Amici, altri preferiscono godersi la puntata senza saperlo. Evidentemente anche Maria ha deciso di accontentare tutti, e soprattutto di mantenere un po’ di suspense: la prima eliminazione è avvenuta in studio, dopo la prima manche, la seconda si è scoperta dopo. Succederà lo stesso anche nelle prossime puntate? A fine serata, la conduttrice ha mandato tutti gli allievi in casetta, dicendo loro che avrebbero scoperto lì l’esito della sfida. I giudici hanno salvato Raffaele, quindi Esa ha lasciato il Serale di Amici 2021.

Entrambi i cantanti erano molto tesi arrivati in casetta. Esa si è isolato e ha sfogato la tensione piangendo, ma i suoi amici sono corsi subito da lui. Raffaele ha chiesto un parere a Rosa su come avesse cantato. Poi Maria si è collegata con i ragazzi in casetta, invitandoli a sedersi sulla gradinata. Non voleva che Esa e Raffaele scoprissero con le carte il verdetto, ha preferito comunicarlo in prima persona. Prima di fare il nome però si è detta molto dispiaciuta per l’espressione sul viso dei due ragazzi e li ha incoraggiati a non mollare, perché Amici non è un punto di arrivo, ma di partenza.

Poi ha detto che a dover lasciare la scuola era Esa. “Lo sapevo”, ha commentato subito lui. I ragazzi lo hanno abbracciato, si sono stretti tutti intorno a lui. Lo hanno applaudito e gli hanno ricordato di non mollare. Un bel momento. Raffaele rimane però a rischio per la prossima settimana. Quindi Esa ha chiesto di poter dire due parole: