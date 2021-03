Anticipazioni Serale Amici seconda puntata: eliminati, guanti e strategie

La seconda puntata del Serale di Amici 2021 potrebbe stupire più della prima. Le anticipazioni arriveranno in settimana, intanto grazie alle prime manche si può immaginare come potrebbe andare la gara da adesso in poi. Ormai il pubblico conosce bene i pareri dei professori e sono ben chiare anche le strategie delle squadre, ma anche i giudici si sono pronunciati stasera. Se il pubblico pensava di vedere a rischio eliminazione Martina e Rosa già nella prima puntata, le due ballerine sono state invece salvate dai giudici al ballottaggio.

La squadra di Arisa e Lorella Cuccarini ha perso per ben due volte contro Zerbi-Celentano. Dopo la prima manche Rosa è finita al ballottaggio con Gaia e Tancredi, ed è stata salvata per prima. Gaia invece ha lasciato Amici. Nella seconda manche invece i professori hanno indicato Martina tra i nominati per l’eliminazione, insieme a Ibla e Raffaele. E Martina è stata salvata per prima. Insomma, le due ballerine di Lorella pare saranno dure a morire e venderanno cara la pelle.

I giudici per il momento le hanno apprezzate, pure se nelle sfide dirette non hanno portato il punto alla loro squadra. Martina uno sì, ma era una prova corale di squadra. Molto probabilmente le due ballerine verranno nominate ancora dai professori in caso di sconfitta, quindi rimangono due possibili eliminati della seconda puntata del Serale 2021. Così come lo sono Ibla e Deddy: su loro infatti ci sono forti dubbi da parte di Rudy per una e della Pettinelli per l’altro. Senza dimenticare Raffaele, che si è salvato per un pelo contro Esa, secondo eliminato della prima puntata.

In settimana inoltre arriveranno in casetta i nuovi guanti di sfida. Arisa e Lorella sembrano aver adottato una strategia diversa dall’attacco: nella prima settimana non hanno lanciato guanti. Hanno spiegato di non voler puntare sui punti deboli degli avversari, ma secondo una parte del pubblico lo farebbero perché non hanno dei grandi talenti da mettere in risalto contro altri. Parere diffuso, ma naturalmente rimane solo un parere. Chi invece non si tira indietro dal lanciare i guanti di sfida sono la Peparini e la Pettinelli, che continua a puntare gli allievi di Zerbi.

Insomma, si prospetta una nuova settimana agguerritissima. Inoltre non bisogna dimenticare che tutto può succedere. Una squadra potrebbe giocare di strategia pura mettendo a rischio eliminazione tre pezzi forti degli avversarsi, per sbarazzarsi di almeno uno. Qualcuno però rischia più di un altro, al momento, e sono i nomi fatti poc’anzi. Le squadre cambieranno strategie? Per esempio, Zerbi e Celentano andranno sempre e comunque contro Arisa e Cuccarini? Non sarebbe strano, in realtà, perché è in quella squadra che ci sono allievi che loro non avrebbero mandato al Serale.