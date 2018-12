Amici 2019, quando va in onda il Serale? Colpo di scena sui giudici

Amici 2019 Serale, le ultime novità sulla fase finale del talent show

Novità sul Serale di Amici 2019! Dal mese di gennaio Maria De Filippi inizierà a parlare della fase finale. Di sabato in sabato fornirà sempre più dettagli su ciò che vedremo, ancor di più quando cominceranno le ammissioni degli allievi. Ma abbiamo già delle anticipazioni sul Serale, che bisogna prendere con le pinze fino a quando non diventeranno ufficiali. Tuttavia, si tratta di anticipazioni davvero interessanti, soprattutto su quando andrà in onda il Serale. A fornirle è stato Davide Maggio, che oggi ha risposto alle curiosità dei suoi lettori su Instagram e alcune erano proprio su Amici di Maria De Filippi.

Amici 2019, quando andrà in onda il Serale? Importanti novità in arrivo

C’è una novità molto importante in arrivo, qualora venisse confermata – i palinsesti possono variare all’improvviso -: il Serale di Amici 2019 potrebbe non andare più in onda il sabato sera. Davide Maggio lo ha fatto sapere con un secco “no” in risposta a chi lo ha chiesto. Non sappiamo al momento in quale giorno della settimana verrà ricollocato, dopo tanti anni in cui ha occupato la serata del sabato sera. Una prima serata molto importante aveva un po’ costretto a rivoluzionare il Serale, puntando sullo spettacolo e sull’intrattenimento e questo aveva messo un po’ in ombra la gara tra aspiranti cantanti e ballerini. Ad Amici 2019 quindi potrebbe esserci un ritorno alle origini, in cui tutto era concentrato sui ragazzi. Dopo aver eliminato i coach nella scorsa edizione, quest’anno toccherà anche ai giudici? Intanto sono spuntate novità anche su di loro!

Giudici Amici 2019, il colpo di scena per il Serale

Nei giorni scorsi si è vociferato parecchio sui giudici del Serale di Amici 2019, ci sarebbero dovuti essere due grandi Big della musica italiana. Ancor prima erano in ballo ben quattro cantanti famosi. Oggi però uno di questi è stato smentito: pare infatti che non ci sarà Marco Masini. Di sicuro ci saranno ancora tante novità nei prossimi mesi, anche se in molti sperano ancora di rivedere Emma tra i giudici. Ma soprattutto, rimaniamo in attesa di scoprire quando inizierà il Serale e in quale giorno della settimana andrà in onda.