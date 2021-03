Amici 20, Sebastian Melo commenta la cotta di Giulia: “Imbarazzato”

Nelle prime settimane di lezioni, la ballerina di Veronica Peparini non è riuscita a trattenere l’entusiasmo dinanzi alla bellezza del professionista: lui oggi svela cosa provava in quei momenti

Sebastian Melo è tornato nel corpo di ballo dei professionisti di Amici 20 e ha fatto subito colpo. Nelle prime settimane infatti l’allieva Giulia Stabile non è riuscita a nascondere il suo piccolo debole nei confronti di Sebastian. Non era solo un debole verso il professionista, ma anche verso la persona: Sebastian è un bellissimo ragazzo e non passa di certo inosservato. Maria De Filippi ha subito intuito che Giulia avesse una piccola cotta per il ballerino e ha iniziato a scherzarci su nel corso delle puntate. Giulia stava al gioco, anche se era super imbarazzata. E lo stesso ha fatto Sebastian, che entrava in studio e si prestava alle richieste di Maria. Come quella di stare seduto di fronte a Giulia mentre lei eseguiva una coreografia sensuale.

Nel corso delle puntate Sebastian non ha mai commentato la cotta di Giulia per lui, ma lo ha fatto oggi. Intervistato da TV Sorrisi e Canzoni, infatti, il ballerino ha detto: “La cosa all’inizio mi ha imbarazzato, poi divertito. Ha 18 anni, sono cose che capitano!”. Insomma il professionista ha vissuto con un po’ di imbarazzo e disagio le prime settimane con tutte le attenzioni di Giulia. Anche perché la ballerina, come visto nei daytime, visitava anche spesso il profilo Instagram di Sebastian e commentava le sue foto.

Insomma, l’allieva di Veronica Peparini si era invaghita di Sebastian, ma ben presto il suo cuore l’ha portata altrove. Ha iniziato infatti una frequentazione con Sangiovanni, che a lei piaceva sin dall’inizio ma non ci sperava perché lui era fidanzato. Poi pian pianino sono diventati complici ed è nato qualcosa fra loro. Giulia e Sangiovanni ad Amici 20 stanno vivendo una storia d’amore, seppure tra alti e bassi. Più che altro si stanno vivendo e conoscendo meglio, perché il cantante preferisce rimanere concentrato sul percorso nella scuola e non avere distrazioni.

Tuttavia Sangiovanni non è riuscito a stare lontano da Giulia, quindi oggi si può parlare a tutti gli effetti di una coppia. Giulia ha dimenticato Sebastian con il suo Sangio, l’imbarazzo del professionista è finito ma… Ma ancora oggi la ballerina se tirata in ballo da Maria non si tira indietro dal fare complimenti a Sebastian!