Amici 20 scintille tra i prof per Arianna, Arisa sbotta: “Sono matta io?”

Ancora scintille tra i professori di Amici 20, della categoria canto, che proprio non riescono a trovarsi d’accordo sugli allievi. Se tra gli insegnanti di ballo c’è una calma quanto meno apparente, se non fosse per i giudizi della Celentano sui ballerini di Lorella, quelli di canto non perdono occasione per scontrarsi. Anche nella puntata di oggi sono volati un po’ di straccetti tra Arisa e Anna Pettinelli, mentre con Rudy Zerbi i toni sono stati più pacati. Tutto a causa di Arianna Gianfelici, l’allieva di canto che ha portato scompiglio nella classe sin dalle prime settimane.

Non si può dire che Arianna non sia una protagonista, dentro e fuori la scuola, di questa edizione. Se in studio Rudy le ha tolto la felpa per darle una lezione di comportamento e atteggiamento, ritenendo che non si impegnasse abbastanza, in casetta Leonardo non gliene ha fatta passare mezza. Nel daytime abbiamo visto che Arianna ha scelto di cambiare professore e passare ad Arisa, che si è mostrata più comprensiva nei suoi confronti. Così facendo ha ripreso la maglia, perché Arisa era soddisfatta della sua performance.

Prima che Arianna si esibisse, Rudy ha ribadito che l’allieva dovrebbe impegnarsi e studiare come tutti gli altri. Secondo Arisa invece Arianna è un’artista, ma Zerbi pur essendo d’accordo non ha potuto fare a meno di dire che va bene essere artisti ma in una scuola bisogna studiare. Queste sono state le sue parole:

“Non facciamo passare il messaggio sbagliato. Uno apprende se studia. Se non studia e non si impegna non apprende. Ed esce da qua come è entrata”.

Poi Arianna si è esibita e Arisa ha detto di aver avuto la pelle d’oca. Seppure abbia riconosciuto che c’è ancora del lavoro da fare, anche dal punto di vista dell’interpretazione. Qui è intervenuta Anna Pettinelli, reduce da uno scontro con Zerbi. Secondo Anna, Arisa avrebbe dovuto riconoscere gli errori nell’esecuzione di Arianna ma non lo ha fatto perché le sue orecchie sono occupate dall’affetto che prova per Arianna. Arisa non è rimasta in silenzio:

“Tu in questo momento mi stai attribuendo poca professionalità. Non mi faccio tappare le orecchie dal bene. Mi emoziona questa ragazza”.

Lo scontro è andato avanti. Secondo Anna infatti quando ci si fa trasportare dalle emozioni è facile non riconoscere errori. E che le emozioni dovrebbero prescindere dal cantare male. Arisa ha replicato dicendo che ci sono cantanti italiani che non sono perfetti vocalmente, mentre Anna ha sostenuto che Amici è una scuola e quindi si deve imparare. Arisa ha sbottato e si è rivolta al pubblico chiedendo ai presenti in studio se anche a loro è arrivata Arianna: “O sono matta io?”, ha aggiunto. Il pubblico ha risposto con un applauso.