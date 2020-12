Amici 20, forte litigio tra Arianna e Leonardo: “Non esisti in questa casa”

Nel daytime di Amici 20 di oggi è andato in scena un forte litigio tra Leonardo e Arianna. Tutto è partito da Leonardo che ha trovato dei pomodori andati a male e li ha buttati. Ha fatto notare che sono gesti che andrebbero fatti e Arianna ha risposto dicendo che devono farlo tutti, non solo lei. A questo punto Leo le ha spiegato che quando lo vede può farlo anche lei, quindi ha esternato la volontà di parlare con tutti per parlare dell’ordine e della pulizia nella casetta. Arianna non ne voleva sapere, ha infatti detto di non voler sentire più niente su questo argomento. Così Leonardo le ha fatto notare che vivono tutti insieme, di conseguenza anche lei rientra nel “tutti”.

“Non fare la vittima, per piacere”, ha aggiunto Lamacchia verso la compagna di classe. Arianna gli ha detto che si arrabbia sempre e solo con lei, ma in realtà il cantante non ha fatto il suo nome ma si è rivolto a tutti. E le ha ripetuto di non fare la vittima. Lo scontro sembrava essere giunto al termine, ma poi Arianna lo ha riacceso dicendo a Leonardo di non usare più determinati modi. E così sono iniziate a volare accuse da una parte e dall’altra. Arianna ha continuato a dire a Leonardo di smettere di usare alcuni modi, lui ha risposto così: “Siccome davanti alle telecamere fai quella che si mette a piangere eccetera”.

Arianna ha negato e ha detto di non essere interessata alle telecamere e di non parlare da sola, come invece ha detto l’altro. Così ha ribattuto: “Pensa al tuo di personaggio Leonardo, credimi”. Sentendo la parola “personaggio” il pugliese si è innervosito e ha detto di non aver nessun personaggio da portare avanti. Arianna poi ha proseguito dicendo di aver sistemato tutta la casa nei giorni scorsi, Leonardo ha continuato a spiegarle che era un discorso generale e non rivolto a lei. Quando poi Arianna ha parlato di manie di protagonismo, Leonardo ha ripetuto che lei parla da sola con le telecamere. Quindi Arianna si è difesa, andando faccia a faccia con il cantante:

“Io parlo da sola perché l’altro giorno parlavo con la foto di mio padre, quale ca…o è il tuo problema? Fatti il tuo percorso”.

Leonardo non è rimasto in silenzio e ha risposto così: “A me non mi prendi per il c..o. Io ti sto dicendo di lavare le cose non del tuo percorso”. Sui social intanto i fan di Amici hanno commentato la vicenda e in tanti hanno scritto che in effetti Arianna più volte ha parlato da sola, e non solo quando aveva la foto del padre. Intanto lo scontro è andato avanti, perché la cantante a rischio eliminazione ha proseguito: “Se pensi che mi sto creando il personaggio non mi guardare neanche in faccia”. Leonardo le ha spiegato che non è stato lui a tirare fuori la parola personaggio, ma i due non hanno trovato un punto d’incontro. Mentre Arianna continuava ad accusare lui di fare il personaggio e a dirgli di stare nel suo, Leonardo ha sbottato: