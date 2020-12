Amici 20, Arianna incontenibile: “Persone di m.., quattro def.., fanno schifo”

Arianna Gianfelici di Amici dovrà affrontare una doppia sfida sabato prossimo. La prima è quella decisa da Anna Pettinelli, la seconda invece è una punizione della produzione verso tutta la classe. I ragazzi non tengono adeguatamente in ordine e pulita la casa in cui vivono, perciò Maria è intervenuta per comunicare a tutti di ristabilire una condizione igienica in quattro ore. Un tempo che non hanno saputo sfruttare al meglio a quanto pare, infatti nel daytime su Italia 1 la produzione ha comunicato che il lavoro svolto non è stato sufficiente. La seconda ispezione quindi non è andata bene. Meglio della prima, ma non bene.

Come punizione per la scarsa igiene della casa, su cui Maria è stata durissima, ci sono tre sfide, inizialmente da stabilire a estrazione. La produzione però ha ritenuto giusto non rischiare di mandare in sfida chi si dà da fare nelle pulizie, quindi ha passato la palla ai ragazzi stessi. Proprio loro hanno dovuto decidere chi mandare in sfida perché non si impegna abbastanza in casa. Sul primo nome nessuno ha avuto dubbi ed è proprio quello di Arianna, con cui ci sono già state discussioni, ma anche sul nome di Riccardo in pochi hanno avuto da ridire. Diverso è il discorso sul terzo nome: era saltato fuori quello di Evandro, che però si è giustificato dicendo di non essere in condizioni ottimali per affrontare una sfida.

La discussione è andata avanti e alla fine il terzo nome fatto è stato quello di Rosa. La ballerina si è ribellata. Ha riconosciuto di non essere tra quelli che si impegnano di più – Kika, Martina e Leonardo a detta di tutti -, ma ha chiesto onestà nell’ammettere che Giulia non collabora. Eppure il suo nome non è stato fatto da nessuno. Pare che la ballerina della Peparini venga perdonata da tutti perché non ha dimestichezza nella cura della casa, tuttavia ne apprezzano l’impegno di rendersi utile come può. Chi invece non ha gradito nulla di quanto emerso è Arianna, che si ritroverà così a fare una doppia sfida. In veranda con Rosa e Enula si è sfogata così:

“Tutti pezzi di m…a, mi dispiace. Giulia non ha mai fatto un c…o come me, scusate. E che so solo io? Facile fare il nome di Arianna, sto sul c…o a tutti. Che schifo, che persone di m….a. Sapete che già sto in sfida, non mi ci rimettete. Ma come c…o state col cervello?”.

Parole molto dure quelle di Arianna, e non sono finite qua. Lei non è ottimista e pensa di dover lasciare la scuola a causa della doppia sfida, quindi ha pensato di preparare già la valigia. Enula ha provato a fermarla, così come anche Tommaso, ma con loro Arianna ha perso nuovamente la calma. E così nel suo secondo sfogo ha inveito per la seconda volta contro i compagni di classe:

“Non è il discorso chi ha fatto più e chi meno. Non mando giù il fatto che sto sul c…o a tutti. Dato che sperano e non vedono l’ora che esco almeno si parano il c..o. Ecco quale è stato il ragionamento di sti quattro def….nti. E se io devo passare altri giorni con gente così preferisco andare a vendere i panini allo stadio. Fanno schifo tutti”.

Rosa è intervenuta per dirle che è ad Amici per inseguire il suo sogno e per cantare, non per cercare una comitiva. Quindi dovrebbe pensare al suo percorso e non agli altri. Arianna però non sembra convinta: secondo lei non andare d’accordo con i compagni di classe le impedirebbe di salire sul palco con lo spirito giusto.