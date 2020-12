Amici 20, Arianna in sfida: la reazione infiamma il Web, Arisa si vendica

Arianna Gianfelici è l’allieva più discussa di Amici 20. La scuola ha riaperto le porte da poche settimane ma abbiamo già uno dei protagonisti indiscussi di questa edizione. Arianna è riuscita a far scattare i suoi compagni nella casetta al punto da sentirsi isolata ed è riuscita a mettere scompiglio anche nella commissione di canto. Rudy Zerbi infatti non le ha confermato la felpa per due settimane come punizione per il comportamento e uno scarso impegno nello studio più che per il talento. Così appena Arisa si è mostrata disposta a seguirla come insegnante Arianna è subito passata dalla sua parte.

Questa cosa ha scatenato il caos tra i professori nella scorsa puntata, ma pare non sia ancora finita. Nel daytime di Amici di oggi infatti si è scoperto che Anna Pettinelli ha deciso di mettere Arianna in sfida. Ha scelto una cantante vista ai casting che si chiama Federica e ha mandato la busta rossa ad Arianna per metterla al corrente. E per spiegare le sue motivazioni: secondo la Pettinelli, Federica avrebbe una voce e un potenziale ma soprattutto una dedizione all’impegno e allo studio che Arianna non ha.

“Mi innervosisce la situazione. Senti a me quella già mi sta qua. Di certo non se lo prende il banco mio”, ha detto l’allieva in casetta. Poi è andata a lezione da Arisa e non ha nascosto di essere molto arrabbiata. Dopo aver letto la lettera della Pettinelli, Arianna era ancora molto nervosa tant’è che Arisa l’ha invitata a non essere rancorosa, perché questo atteggiamento la porta nella parte del torto. Intanto la reazione della cantante di Arisa non è piaciuta al Web.

Su Twitter in tanti si sono scatenati contro Arianna e secondo molti avrebbe un atteggiamento arrogante nella scuola e questo non piace al pubblico. I commenti si sono sprecati sulla cantante, accusata anche di sentirsi su un piedistallo e che dovrebbe “volare basso”. Intanto Arisa ha messo in atto una sorta di vendetta, voluta o meno. Anche lei infatti ha proposto una sfida per la prossima settimana e ha scelto Dorian ai casting. Contro chi? Un cantante di Anna Pettinelli: Aka7even. Il cantante, che ha trovato l’amore nella scuola, ha detto che se lo aspettava, ma su Twitter è stato interpretato come una ripicca per la sfida di Arianna.

mamma mia arianna caldissima ciccia scendi un po dal piedistallo dovevi pensarci prima #Amici20 — giovilla (@giovillaa) December 15, 2020

Non reggo Arianna, troppo arrogante #Amici20 — Sara loves Ashton (@horanschoco) December 15, 2020

Ma Arisa non trovava “spocchiosetto” Leonardo? Di Arianna non dice niente? #Amici20 — (super) Martina ???? (@_marti18) December 15, 2020

Arianna fly down, sei TROPPO spocchiosa ed arrogante e pure maleducata nei confronti di un tuo superiore/una tua DOCENTE. #amici20 — piovesempresulbagnato (@Adelaide91000) December 15, 2020

mi fa morire il fatto che arianna si lamenta di ciò che stava scritto sulla lettera quando è solo la verità⚰#Amici20 — giuly ♡'s rosé ???? (@lilosafetynet) December 15, 2020