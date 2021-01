Amici 20 anticipazioni, grandi novità: Arianna a rischio, telefoni sequestrati

News dalla scuola di Maria De Filippi: gli allievi torneranno in onda sabato 16 gennaio 2020 e gli ultimi aggiornamenti non possono che far felice il pubblico a casa

Niente anticipazioni di Amici 20 sulla puntata di sabato 16 gennaio 2021. Oggi non ci sarà infatti nessuna registrazione e il motivo non può che essere uno: la puntata sarà in diretta. Una notizia che di sicuro renderà felice il pubblico del talent show, che da sempre spera di vedere le puntate senza sapere cosa succederà. Non tutti infatti gradiscono le anticipazioni, ma il pubblico preferisce di gran lunga godersi lo spettacolo e gli eventuali colpi di scena che avvengono. Per esempio gli esiti delle sfide: con le puntate registrate si conosceva già l’esito. Anche non volendo leggere le anticipazioni di Amici, sui social può succedere di leggere anche per sbaglio un post che annuncia cosa andrà in onda. Degli spoiler indesiderati, insomma.

Ebbene, questa settimana non succederà: sabato 16 gennaio 2021 la puntata di Amici sarà in diretta. Ma cosa succederà? Come sempre tutti gli allievi si presenteranno davanti al rispettivo insegnante per la conferma della felpa. Rosa Di Grazia ha ricevuto un compito ostico da Alessandra Celentano, un passo a due con Alessandro il nuovo ballerino. La Celentano però nel daytime di oggi ha specificato che la prova verrà giudicata da Lorella Cuccarini, che è l’insegnante di Rosa e di Alessandro. Quindi la ballerina non rischierà il banco con questa coreografia.

Nessuna sorpresa invece su Sangiovanni: Zerbi gli ha già restituito la felpa, tra allievo e professore è tornato il sereno e lui ha continuato a lavorare come prima. Si esibirà con la canzone del malinteso e ci saranno i cori? Probabilmente sì. Chi invece è ancora a rischio è Arianna Gianfelici: lei dovrà affrontare un’altra sfida. Arisa ha provato a graziarla ma la richiesta non è stata accolta. Non si sa che Arianna sosterrà la sfida sabato 16 gennaio o il prossimo, ma è probabile che ci sarà questa settimana.

Ma è in corso anche una sfida tra tutti i cantanti di Amici 20. La produzione ha deciso di dare vita a una gara di inediti tra i giovani allievi e per questo motivo in casetta al momento non ci sono i telefonini. La pagina Amici News ha fatto sapere infatti che la produzione ha ritirato i cellulari ai ragazzi proprio a causa di questa gara di inediti. Forse per evitare che scoprano come stanno andando i loro brani prima del risultato. Una piccola anticipazione di Amici 20 però è in circolo: Emma e Alessandra Amoroso saranno ospiti sabato per presentare il loro brano Pezzo di cuore.

???? NEWS ???? I ragazzi non avranno più a disposizione, da ieri, il loro cellulare per una settimana. I cellulari sono stati ritirati dalla produzione molto probabilmente per questa gara inediti iniziata ieri! #Amici20 — AMICI NEWS (@amicii_news) January 14, 2021