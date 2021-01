Amici 20, Rudy Zerbi ci ripensa su Sangiovanni: la decisione sulla felpa

Una gioia per Sangiovanni ad Amici 20 oggi! Nel daytime in onda su Canale 5 il giovane cantante ha ricevuto un pacco con una lettera da parte di Rudy Zerbi. Come sempre gli è stato consegnato in veranda e lui l’ha poi portato in casetta. Si è seduto sugli scaloni in sala relax e accanto a lui c’erano Esa e Deddy pronto a gioire insieme a lui o a supportarlo, a seconda di ciò che c’era scritto. Rudy ha però deciso di tornare sui suoi passi. Nel pacco regalo infatti c’era la felpa di Sangiovanni, che aveva deciso di sospendere nell’ultima puntata come punizione e non per demerito.

Dopo il caos esploso con la produzione, Rudy si è reso conto che Sangiovanni ha agito in buonafede e che non ha mancato di portare a termine l’assegnazione per mancanza di responsabilità. Insomma, che Sangiovanni realmente non pensasse di poter chiedere fino allo sfinimento alla produzione di registrare i cori. Oggi Zerbi ha preso consapevolezza di questo e quindi ha deciso di restituire la felpa a Sangiovanni. Nella lettera ha scritto anche delle parole in cui si legge il suo dispiacere per aver frainteso le intenzioni del cantante: “Penso che aver sospeso la tua maglia ti abbia fatto male, l’ho capito dalla tua reazione. Non era mia intenzione”.

Poi ha specificato ancora che voleva fargli comprendere che si deve essere responsabili nella vita e nel lavoro. Ha deciso di restituire la felpa anche dopo la conversazione di Sangiovanni con Mamo della produzione. Seguendola infatti Rudy ha capito che Sangiovanni ha imparato la lezione. Infine, non ha mancato di fargli gli auguri di compleanno. Sangiovanni era felicissimo, ha urlato di gioia ma erano anche urla di sollievo e liberazione. Ma ha anche rivolto delle parole a Zerbi: “Grazie per la lezione, una grande lezione di vita. Sono contento che abbiano compreso tutti alla fine”.

Lui avrebbe lavorato duro per riprenderla, ma ha ringraziato Rudy per avergli fatto capire ancora di più quanto sia importante lavorare ancora di più. Si è liberato di un peso e ora sente di poter stare più tranquillo, anzi più sereno. Ha indossato subito la felpa ed era al settimo cielo. Maria De Filippi si è collegata con la casetta in chiamata audio e ha parlato un po’ con lui. In particolare Maria ha detto a Sangiovanni che un’altra lezione da imparare da questa esperienza è non partire subito in difesa, ma capire prima meglio la situazione e poi reagire.