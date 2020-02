Amici 19, cantanti e ballerini “sospesi”: la nuova trovata dei professori

Ultime notizie Amici 2020, gli insegnanti decidono di praticare un’altra soluzione per ridurre il numero di concorrenti

Oggi Rudy Zerbi ha dato una notizia inaspettata ai concorrenti di Amici 19: avrebbero dovuto presentarsi davanti alla commissione per sostenere un breve esame per capire se sono in grado di continuare la corsa al Serale o se invece devono tornare a casa prima della puntata del sabato, durante la quale verranno assegnate altre maglie verdi. Ma a chi? Restano solo quattro posti vacanti ed è difficile da capire chi riuscirà ad accedere alla nuova parte del talent show di Canale 5. Su Real Time, gli insegnanti hanno messo maggiormente in agitazione gli allievi con l’ultima trovata: Martina e Talisa sono quelle che hanno accusato di più il colpo…

Amici 19 puntate, Martina Beltrani “sospesa”: ecco cosa significa

I professori di Amici 2020 sono sempre più esigenti, arrivati a questo punto del programma. Vogliono poter scommettere su cavalli vincenti e non su quelli che potrebbero perdersi per strada. Un posto al Serale è un posto importante, in grado di dare una svolta nella vita di giovani cantanti e ballerini, per questo stanno cercando in tutti i modi di rendere sempre più ristretto il numero di concorrenti al Serale. Proprio nel momento in cui aveva ricevuto delle belle parole dalla sua insegnante, che l’hanno rincuorata e le hanno fatto capire che il Serale non è impossibile, Rudy Zerbi ha fatto risprofondare Martina Beltrami in una profondissima agitazione dicendo che il giudizio dei professori su di lei è “sospeso”.

Concorrenti Amici 2020 con giudizio sospeso

Se alcuni allievi sono riusciti a superare la prova, Martina, Talisa e Stefano no. Non sappiamo ancora quale sarà il loro destino, ma non pare impossibile vederli davanti a una commissione (probabilmente esterna) per sostenere un esame di sbarramento: o fuori o dentro al Serale di Amici 19. Il giorno della prima puntata del Serale è più che mai vicina: abbiamo saputo delle novità sulla programmazione che non potete proprio perdervi!