Amici 18, squadra Bianca in lacrime per Giordana: “Grazie di tutto”

Squadra Bianca Amici 18, tutti i componenti commossi dalla canzone di Giordana

Cos’è successo alla squadra Bianca di Amici 18? La maggior parte dei componenti del team, dopo aver ascoltato il primo passaggio radiofonico di Quante volte ad aspettarti di Giordana Angi, non è riuscita a trattenere le lacrime. Parole, quelle del brano, che arrivano dritte al cuore. La stessa Giordana è scoppiata a piangere. La canzone fa chiaro riferimento al suo rapporto conflittuale col padre; un rapporto che, comunque, vorrebbe tentare di ricucire. I suoi compagni si sono complimentati per quello che è riuscita a raggiungere e lei li ha ringraziati, promettendo a tutti che la prossima volta non piangeranno perché passerà alla radio una canzone più allegra: “Giuro che scriverò un pezzo più leggero”.

Amici 2019 news, le nuove consapevolezze di Giordana Angi

Giordana Angi non vuole assolutamente cambiare: prima si creava mille problemi quando piangeva, adesso ha capito che quelle lacrime sono la dimostrazione che è una persona autentica. Non solo grandi pianti ad Amici 2019, dato che abbiamo visto la cantante anche nei panni di Ornella Vanoni! Avete invece visto il video di Tish e Alberto che imitano Albano e Romina? C’è stato un momento di spensieratezza: tutti i concorrenti hanno deciso di imitare un personaggio famoso e sicuramente nella puntata del sabato non mancheranno i commenti sarcastici di Maria De Filippi, che magari sottolineerà anche la nuova vicinanza tra Alberto e Tish…

Ultime notizie su allievi e professori Amici 18

Quest’anno non ci sono solo molteplici news sui concorrenti di Amici 2019, ma anche sugli insegnanti: recentemente Rudy Zerbi ha fatto una confessione su Maria De Filippi; la conduttrice, invece, ha parlato dei progetti dei direttori artistici: sono davvero convinti di creare un indimenticabile spettacolo ogni sabato! Non ci resta che aspettare la prima puntata del Serale di Amici 18 per capire come si comporteranno i due coach e quale delle due squadre è più forte.