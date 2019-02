Amici 18, rapporti sempre più tesi tra professori? Chiarisce tutto la Peparini

Ancora litigi tra professori di Amici 18: cosa è successo questa volta?

Ogni giorno è guerra per Alessandra Celentano e Timor Steffens. E il motivo scatenante delle loro discussioni è sempre uno: l’accesso al Serale di Amici 18 di Mowgly! Se la professoressa dovesse decidere di dargli un voto per quello che vale nella breakdance, sicuramente potrebbe ottenere ben presto la maglia verde. Ma per il momento la Celentano è convinta che, per passare alla prossima fase del talent show, bisogna essere necessariamente versatili. E Mowgly – naturalmente – non riesce a fare bene tutti gli stili. Non è semplice per un braker fare moderno o classico così come per un ballerino di danza classica è impossibile realizzare una coreografia di hip hop di un buon livello nel giro di una settimana.

Amici news, Veronica Peparini chiarisce come sono i rapporti tra insegnanti

Nella puntata di sabato, c’è stata un’altra accesa discussione tra Timor e Alessandra. Che si è protratta anche al di fuori della scuola di Amici di Maria De Filippi? Veronica Peparini ha voluto chiarire la situazione scrivendo un messaggio su Instagram: “La diversità è ciò che ci distringue, la passione è ciò che ci unisce”. Spente le telecamere, tutti i professori di Amici 18 ridono e scherzano. E lo abbiamo capito bene anche attraverso uno degli ultimi video pubblicati da Timor Steffens con cui prende in giro la Celentano: “È sbagliato arrabbiarsi con la maestra Alessandra Celentano. È colpa dei suoi occhiali che le fanno vedere solo la danza classica e non l’hip hop!”.

Le notizie di Amici 18 della settimana più importanti

Cos’altro è successo dopo l’ultima puntata andata in onda? Alessandro Casillo ha voluto mandare un particolare messaggio ai suoi sostenitori mentre non c’è stato (e ci dispiace per i fan più romantici) nessun riavvicinamento tra Tish e Alberto Urso. Adesso il tenore pare proprio che abbia deciso di voltare pagina!