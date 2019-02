Amici 18, Marco Alimenti non si ferma: nuovo attacco a Timor Steffens

Marco Alimenti di nuovo contro Timor Steffens: la polemica continua fuori Amici

Non fa più parte della classe di Amici 18, eppure Marco Alimenti continua a far parlare di sé. In che modo? Lanciando frecciatine a Timor Steffens. Ha accettato il fatto di esser stato eliminato, ma non la motivazione che gli è stata data: non è versatile. Timor gli ha chiesto di mettersi alla prova con una sfida, che però non è andata come il ballerino avrebbe sperato. E adesso, ogni volta che ne ha l’occasione, Marco scrive dei messaggi su Timor. E Timor non gli risponde. Svolge perfettamente il suo ruolo d’insegnante e non ha nessuna intenzione di fare delle battaglie social con ex allievi.

Amici 18 news, il nuovo messaggio di Marco Alimenti contro Timor

A questa domanda fatta da un fan su Instagram: “Da quanti anni balli? Sei davvero bravissimo e anche molto versatile”, Marco ha risposto così: “Diglielo a Timor”. Gli ha rinfacciato ancora una volta il fatto di non aver visto in lui quella versatilità che cercava. Ma adesso Timor è concentrato su un altro allievo, su Mowgly (tra l’altro uno dei miglior amici di Marco), che ha fatto tanto discutere per delle parole poco carine usate contro la Celentano. Anche questa volta Timor non gli risponderà.

Amici gossip e ultime notizie, cosa sta succedendo?

Durante le sue ultime Instagram stories, Marco Alimenti ha anche spiegato di essere single e che vorrebbe collaborare in futuro con Giordana Angi; sempre su Instagram, Tish ha fatto dei ringraziamenti speciali a Stash, un vero e proprio punto fermo del suo percorso ad Amici 2019. Prosegue la corsa al Serale per i concorrenti e, tra quelli più a rischio, c’è sicuramente Alessandro Casillo che, dopo la confessione ai suoi fan, si troverà di nuovo dinanzi a tre giudici che… lo bocceranno ancora?