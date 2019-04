Amici 18, Giordana si confessa: “Mi spaventano tutti, anche Tish”

Serale Amici 2019, la confessione di Giordana sui concorrenti della squadra Blu

Giordana Angi è pronta a scommettere sul proprio talento. Non vuole più ricevere la protezione di quei professori che intendono mandarla fino alla finale di Amici 2019, preferendo invece essere giudicata dal pubblico a casa. Certo, questa è una scelta rischiosa, ma prima o poi tutti si troveranno davanti al televoto. Scopriranno così prima del tempo se sono apprezzati dai telespettatori oppure no. Ormai siamo arrivati a una fase del programma in cui tutti hanno dimostrato quello che valgono e possono contare su delle fanbase non proprio ristrette. I super-favoriti restano sempre loro: Alberto Urso per la categoria “canto” (e per la vincita del talent show) mentre Vincenzo Di Primo per la categoria “danza”.

Anticipazioni Amici 18: televoto anche nella seconda manche? Il parere di Giordana

Al Serale di Amici 2019, Giordana ha confessato di essere favorevole ai cambiamenti al regolamento proposti da Loredana Bertè: “Ho questa smania di sapere cosa pensa il pubblico. Il pubblico è fondamentale. Quindi se proprio devo perdere, perdo. Anche a costo di schiantarmi contro un muro. Sì, sono favorevole al televoto. Però non tutti la pensano così”. Giordana però dovrà comunque ascoltare il giudizio di Rudy Zerbi, che ha voluto una prova-comparata tra lei e Tish; lo stesso insegnante che recentemente ha fatto un’accusa pesante alla cantante della squadra Bianca.

News Amici: Giordana contro Tish, Ricky Martin sostituito

Giordana di Amici ha poi ammesso di temere tutti, anche Tish (che ha vinto la sfida “versatilità” contro di lei): “Sviare per vicoletti di campagna è inutile. Anche se dovesse esserci Alberto, io ci vado per forza. Non mi tiro indietro. Può esserci Vincenzo, Valentina, Tish o Alberto. A me spaventano tutt’e quattro. Non mi sento tranquilla con nessuno”. E ora tutti si stanno chiedendo chi sostituirà Ricky Martin… un nome è stato già fatto!