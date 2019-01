Amici 18, Gemma Galgani e Alberto Urso: messaggio a sorpresa per il cantante

Gemma Galgani e Alberto Urso, il messaggio da Uomini e Donne per il cantante

Alberto Urso e Gemma Galgani non si conoscono. O meglio, sinora nessuno di noi sa nulla, quindi molto probabilmente le parole che lei ha scritto al cantante di Amici 18 dipendono solo da stima e non da un rapporto di conoscenza. Come sapete, nell’ultima puntata andata in onda il cantante lirico si è esibito sulle note di Can’t Help Falling In Love, un noto brano di Elvis Presley che ha conquistato i professori e il pubblico a casa. Alberto infatti è un cantante modello, oltre ad essere un ragazzo a modo, e questo lo ha fatto senz’altro apprezzare da chi segue la trasmissione.

Amici 18, Gemma emozionata per l’esibizione di Alberto

A scrivere un messaggio al cantante, che abbiamo conosciuto anche in un altro talent show, questa volta è stata proprio Gemma che su Instagram ha condiviso il momento in cui Alberto cantava scrivendo “Grazie…” e taggando la pagina ufficiale del ragazzo. Tutti sappiamo che la Galgani è una donna romantica, e le sue storie vissute intensamente a Uomini e Donne lo dimostrano; è scontato quindi che un’interpretazione del genere possa essere arrivata dritta al cuore e che Gemma sia una fan del cantante lirico di Amici. E non è di certo la sola, viste le ultime news sul rapporto tra lui e Tish: i due infatti sembrano sempre più affiatati e anche se non si può parlare d’amore non è detto che il loro legame non si fortifichi fino a questo punto.

Grandi emozioni ad Amici di Maria De Filippi

Amici di Maria De Filippi conferma ancora una volta di essere un programma in grado di conquistare ampie fasce di pubblico e di smuovere i sentimenti più vari: l’amore per il canto e per la danza, la delusione e la rabbia per le eliminazioni e per i fallimenti, l’affetto e la stima per i concorrenti e molto altro ancora. Anche gli ormoni, a dire il vero, se pensate all’ultimo siparietto di cui è stata protagonista Maria De Filippi. Lunga vita al talent show quindi! Per la felicità nostra e di quella di Gemma che potrà continuare a emozionarsi con le belle interpretazioni dei suoi protagonisti.