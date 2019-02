Amici 18 anticipazioni oggi: Mowgli e Alessandro a rischio, Alberto al Serale?

Anticipazioni Amici 18, oggi ospite Enrico Nigiotti

La puntata di oggi di Amici 18 non è stata registrata, quindi le nostre non sono anticipazioni certe, fatta eccezione per quelle che riguardano gli ospiti. Stando a quanto scritto proprio da lui infatti, in studio arriverà Enrico Nigiotti a cantare sicuramente Nonno Hollywood, bel pezzo con cui si è fatto notare a Sanremo 2019 e che si aggiunge ai già bellissimi Complici e L’amore è. Per quanto riguarda i concorrenti che indosseranno la maglia del Serale non vi è alcuna certezza, anche se, diciamocelo, qualche nome è scontatissimo. A meno che – e questo è sempre da mettere in conto – Maria De Filippi e la sua squadra, professori compresi, non dovessero riservarci qualche sorpresa.

Serale Amici, Alberto Urso nuovo concorrente?

Alberto Urso ad esempio si è preparato tutta la settimana su Perdere l’amore ed E lucevan le stelle, due pezzi che valorizzano la sua voce, sicuramente d’impatto e che qualora dovesse avere la media del 9 gli permetteranno senz’altro di entrare di diritto al Serale di quest’anno. Siamo ancora lontano dall’inizio della fase finale della trasmissione ma i ballerini e i cantanti dovranno stare molto attenti: anche se si è lontani infatti non è tempo di perdersi in chiacchiere perché c’è sempre qualcuno dietro l’angolo che intende soffiarti il posto. Lo sanno senz’altro Mowgli, Alessandro e Miguel che finora sono finiti spesse volte sotto osservazione. In effetti più che parlare di ingressi al Serale bisognerebbe iniziare a pensare proprio alle eliminazioni.

Concorrenti eliminati: nessuno è davvero al sicuro

Rudy infatti ha mostrato una certa frustrazione nei confronti del comportamento di Alessandro che infatti non riesce ancora a venir fuori al meglio, anche se la sfida che ha fatto l’ha superata egregiamente. Per quanto riguarda Mowgli c’è la Celentano a sbarrargli la strada e riguardo a Miguel, beh, tutto dipende da come si metteranno le cose: anche se è il preferito di Timor infatti al momento si stanno creando troppe dinamiche che non vedono nessuno al sicuro. E proprio da questo dipendono le ultime importanti dell’insegnante. Non sappiamo insomma cos’accadrà oggi ma una cosa è certa: se Alberto potrebbe entrare al Serale, per qualcuno l’ingresso potrebbe non essere così scontato. Restate sintonizzati perché vi aggiorneremo su tutto!