Ambra Lombardo, la professoressa del Gf torna in Casa? “Non è finita”

Grande Fratello, Ambra Lombardo dopo l’eliminazione promette ancora sorprese!

Ambra Lombardo dopo il Grande Fratello non sparirà dalla televisione! Rivedremo ovviamente la professoressa nei programmi di Barbara d’Urso, questo è certo, ma potrebbe non essere tutto. La sua amicizia nata dentro la Casa con Kikò potrebbe essere infatti argomento anche delle prossime puntate. Ambra non è affatto indifferente all’hair stylist: lui non ha nascosto un interesse che potrebbe andare oltre un’amicizia! Nonostante la confessione, Ambra è entrata nella Casa sentimentalmente impegnata, per questo non si è mai sbilanciata nei confronti di Kikò e ha sempre parlato di un’amicizia. Barbara ha parlato del loro legame a Pomeriggio 5 come anche al Grande Fratello, prima dell’eliminazione di Ambra. Per questo, e per alcune parole della prof, pensiamo che non sia ancora finita qua, come ha detto lei stessa! “#Nonèfinita”, infatti, è uno dei suoi ultimi hashtag.

Ambra Lombardo news, la prof tornerà nella Casa del Gf per Kikò?

In alcune Instagram stories di questi giorni, Ambra ha annunciato delle sorprese in arrivo! Parlando con i suoi fan, infatti, ha promesso: “Tante sorprese settimana prossima”. Precisando che arriveranno la prossima settimana, è facile pensare che Ambra tornerà nella Casa del Grande Fratello e di conseguenza pensiamo a un incontro con Kikò. Lo aggiornerà sulla sua situazione sentimentale fuori dalla Casa? Magari Ambra ha deciso di non proseguire la conoscenza con il fidanzato, conosciuto poco prima del Grande Fratello. Oppure lo avviserà del contrario, cioè che una volta uscita dalla Casa ha capito di sentire molto la sua mancanza e con l’altro uomo non era più come prima. Certo è difficile pensarlo, perché Ambra e il suo fidanzato non sono rimasti lontani per molto tempo, ma solo per due settimane. Tuttavia, si sono conosciuti da poco.

Ambra Lombardo a Domenica Live: “Racconterò un po’ di cose”

Scopriremo tutto in anteprima, e quindi prima della puntata di lunedì sera? Ambra Lombardo sarà a Domenica Live infatti! Lo ha detto lei stessa, sempre su Instagram: “Noi ci vediamo domenica a Domenica Live. Racconto un po’ di cose… Un po’ di cose! Sapeste sapeste”. Chissà cosa vorrà raccontare al pubblico del Grande Fratello 16 e di Barbara d’Urso: dopo gli ultimi messaggi per Kikò, vorrà fare qualche confidenza su di lui? Oppure risponderà alla lettera d’amore che le ha scritto?