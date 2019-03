Amanda Lear “pentita” a Sanremo Young: ecco cosa è successo

Amanda Lear fa retromarcia a Sanremo Young e dichiara di essersi pentita

Durante la finalissima di Sanremo Young, in cui si deciderà quale dei ragazzi parteciperà a Sanremo Giovani 2020, Amanda Lear ha fatto retromarcia nei confronti del tenore Eden a cui settimana scorsa ha dato una votazione quasi pari a zero, ovvero 1. “Devo dire Eden che è la prima volta che ti sento cantare senza andare troppo sulla lirica e infatti te la cavi benissimo” ha affermato la nuova giudice dell’Academy. Amanda aver rivalutato il cantante, preferendo in una versione più pop e meno lirica: “Mi sono quasi pentita settimana scorsa di averti dato un bassissimo punto”. Amanda non specifica di aver dato 1 e quando glielo fanno notare ride imbarazzata e ironicamente afferma verso il giovane tenore: “Ti perdono”.

Sanremo Young: Amanda Lear cambia idea sul giovane tenore

Quasi tutti i giudici dell’Academy concordano con Amanda Lear: Eden, che si è esibito in duetto con Paola Turci, sembra convincere di più quando non canta con l’impostazione lirica e questo perché viene fuori quello che è il suo timbro, risultando più personale. Questa volta Amanda, che la settimana scorsa ha fatto arrabbiare Anna Tatangelo che ha sbottato sui social, ha dato un volto molto alto dimostrando di aver cambiato realmente idea.

Eden Lorenna, chi è il giovane tenore di Sanremo Young

Questa sera a Sanremo Young verrà decretato il vincitore di questa seconda grande edizione. Sarà forse il giovane Eden a trionfare? Nella scorsa puntata il giovane cantante lirico ha convinto il pubblico da casa, risultando al primo posto per il tele-voto. Eden Lorenna è nato a Pomezia, in provincia di Roma, e ha 17 anni. Frequenta il terzo anno del liceo turistico internazionale ‘San Benedetto’ del comune laziale. La passione per la musica l’ha ereditata dalla mamma violinista. Un giorno ha sentito Luciano Pavarotti che cantava Nessun Dorma, da quel momento il suo amore per il canto non è mai scemato.