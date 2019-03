Paola Turci innamorata? La confessione sul nuovo fidanzato

Paola Turci innamorata: la cantante confessa di essere legata ad un uomo “speciale”

Paola Turci non è certo una di quelle artiste che vediamo spesso sui giornali o i siti di gossip. La cantante, come ha dimostrato in più occasioni, preferisce comunicare con il suo pubblico tramite la sua penna, racchiudendo in canzoni e storie i momenti più importanti e le emozioni più forti della sua vita. Intervistata dal settimanale Grazia, però, Paola (impegnata dopo Sanremo nella promozione del suo ultimo album) ha dichiarato di non essere single per il momento. Nella sua vita, stando a quando affermato, pare ci sia un uomo “speciale”. Nulla è stato aggiunto sull’identità di questa persona che, ad oggi, rimane misteriosa.

Paola Turci si racconta: “Ho una persona speciale vicino”

Paola Turci, nella lunga intervista rilasciata al settimanale Grazia, ha accennato brevemente (e senza dire troppo) alla sua vita privata e sentimentale. La cantante, quando le è stato chiesto di dire se fosse innamorata o meno, ha allora risposto affermando: “Ho una persona speciale vicino. Direi più così”. Quello che cerca lei in un rapporto di coppia? “Il dialogo e lo scambio. Sono incapace di essere aggressiva e violenta. Lo scontro fine a se stesso non mi piace” ha replicato la Turci “Ho bisogno della mia libertà. La noia mi uccide e uccide le relazioni. Fuggo dagli uomini narcisisti, li detesto”.

Paola Turci e la scelta di non avere figli: “Una donna ha tante sfumature”

Paola Turci, dopo aver parlato del terribile incidente stradale che le ha cambiato la vita, a Grazia ha rimarcato il suo pensiero circa la maternità e la decisione di non avere figli. “Una donna è realizzata anche se non ha avuto figli, assolutamente sì” ha dichiarato “La mia è stata una scelta, e sempre più deve esserlo per le donne, in generale. Una donnna ha tante sfumature. È tante cose, allo stesso modo di un uomo. Può vivere e realizzarsi con le sue passioni, il suo lavoro, la sua arte e la curiosità verso il mondo”.