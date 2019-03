Gigi D’Alessio a Sanremo Young: Anna Tatangelo sbotta in diretta

Gigi D’Alessio alla semifinale di Sanremo Young: Anna Tatangelo attacca Amanda Lear

Gigi D’Alessio è tornato in tv, come ospite speciale della semifinale di Sanremo Young. Il napoletano ha duettato con i ragazzi di Antonella Clerici e ha poi scelto due cantanti da salvare. Nel frattempo la compagna Anna Tatangelo non si è persa neppure un minuto dello show e ne ha approfittato per difendere uno dei concorrenti in gara. Più precisamente il giovane Eden, che è stato massacrato dalla giuria e da Amanda Lear per la sua lirica e per la cover della colonna sonora de Il Gladiatore. “Voto 1? (è il voto che Amanda Lear ha dato ad Eden, ndr) Nessuno deve permettersi di umiliare un ragazzo di 17 anni, soprattutto perché è stato bravo! Il genere può piacere o non piacere ma il talento va riconosciuto. Ha già le idee molto chiare su quello che vuole fare nella vita e se il genere è quello non va snaturato. Eden, vai avanti per la tua strada”, ha scritto Lady Tata su Twitter.

Eden è il più votato a Sanremo Young 2019

Non solo Anna Tatangelo: in molti si sono schierati dalla parte di Eden a Sanremo Young. Tanto che il ragazzo è stato il più votato dal pubblico a casa, piazzandosi al primo posto della classifica e guadagnandosi l’accesso alla finale di venerdì 15 marzo insieme a Tecla e Kimono.

Amanda Lear contro Belen Rodriguez e Laura Pausini

Intanto Amanda Lear ha bisticciato in diretta con Belen Rodriguez – che ha appoggiato il lavoro di Eden – e criticato aspramente Laura Pausini, scatenando così una grossa polemica sui social network.