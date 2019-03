“Laura Pausini stona”, imbarazzo a Sanremo Young: scoppia la polemica

By

Amanda Lear contro Laura Pausini a Sanremo Young: ecco cosa è successo

Amanda Lear continua a lasciare il segno a Sanremo Young. Durante la semifinale del programma l’artista francese ha definito Laura Pausini “stonata”. Ebbene sì, a detta di Amanda anche Laura – la cantante italiana più famosa all’estero – stonerebbe. La Lear lo ha dichiarato mentre giudicava l’esibizione di Giovanna Camastra, che ha cantato Io canto, celebre brano di Riccardo Cocciante inciso nel 2009 dalla Pausini. “Gli altri dicono che hai stonato? A me sei piaciuta. E poi anche Laura Pausini stona”, ha puntualizzato tra le risate Amanda. Un giudizio che ha lasciato tutti di stucco, sia il pubblico in studio sia quello a casa.

Noemi e Belen Rodriguez difendono Laura Pausini

Noemi e Belen Rodriguez – altre giurate di Sanremo Young 2019 – hanno prontamente preso le difese di Laura Pausini. Gigi D’Alessio – ospite speciale della semifinale- ci ha scherzato su, prendendo il telefonino e chiamando per finta la collega. Nel frattempo sui social network la polemica è esplosa e in molti hanno puntato il dito contro Amanda Lear. “Ma Amanda come si permette di dire che Laura è stonata? Laura è patrimonio dell’umanità”, ha sentenziato qualcuno su Twitter. Qualcun altro ha invece scritto: “Perché questa cattiveria gratuita?”.

Laura Pausini non ha ancora replicato alla Lear

Al momento in cui scriviamo Laura Pausini non ha ancora commentato l’opinione di Amanda Lear. L’artista di Solarolo è rientrata di recente da una vacanza al mare con la famiglia e ora sta preparando il nuovo tour con Biagio Antonacci.