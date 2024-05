Amadeus-Fiorello: show insieme sul Nove? C’è un problema

Ci prepariamo a vedere le ultime puntate di Affari Tuoi condotte da Amadeus. Il presentatore, dopo aver terminato le registrazioni del programma lo scorso 10 maggio, è pronto a trasferire il camerino negli studi milanesi di Discovery, per sperimentare nuove avventure. Con il contratto quadriennale che lo blinda con il colosso americano, l’ex direttore artistico di Sanremo è già considerato il volto cardine del Nove. Tra i vari progetti che lo attendono, Amadeus sogna anche un programma con l’amico Fiorello. Dagospia rivela qual è il problema principale che ostacolerebbe la realizzazione del prodotto televisivo. Vediamolo.

Con la firma dell’accordo con Discovery, Amadeus lascia la Rai per l’incertezza del Nove. A suo vantaggio però, c’è il fatto che, in una rete “secondaria”, il conduttore potrà permettersi di sperimentare e realizzare format diversi con più libertà.

Secondo quanto scritto nel contratto, nella prossima stagione televisiva l’ex direttore artistico di Sanremo sarà al timone di un preserale e di due prime serate. Al momento però, l’emittente americana non ha ancora rivelato ulteriori dettagli su i progetti che coinvolgeranno il conduttore.

Se per il 2025 Discovery potrebbe puntare su X Factor, pensando ad un futuro più prossimo Dagospia rivela che Amadeus sogna in grande. A quanto pare, il conduttore non avrebbe rinunciato all’idea di uno show con Fiorello. Alcune voci si erano diffuse subito dopo Sanremo e nessuno dei due sembrava aver smentito, né confermato. Poi però, con l’annuncio del passaggio di Amadeus a Discovery, le speranze sembravano essere tramontate.

Fiorello infatti, ha più volte ribadito che non ha avuto contatti con il colosso americano e, in varie interviste, sembra propenso a rimanere in Rai. Nonostante questo, Dago ha svelato che un Amarello Show potrebbe essere ancora realizzabile… ovviamente sul Nove.

Amarello show: il dubbio di Fiorello

Ciò che bloccherebbe la produzione del progetto però, è il pensiero dello stesso Fiorello. A quanto pare infatti, il mattatore siciliano – come non è difficile immaginare – continua a cambiare idea di giorno in giorno. Secondo quanto riportato sul sito di D’Agostino, lo showman avrebbe grandi dubbi sulla questione.

Oltre ai continui sì e no detti ad Amadeus poi, ci sarebbe anche il fatto che, come è risaputo, Fiorello sarebbe restio a tornare in prima serata, preferendo fasce “inedite” come quella di Viva Rai 2. In più, stando alle sue ultime dichiarazioni, sembrerebbe chiara l’intenzione dello showman di prendersi un periodo di pausa.

Sappiamo anche però, che Fiorello è imprevedibile… e questo lo sa anche Amadeus. Proprio per questo, il progetto non è del tutto tramontato, ma anzi resta in forse. A questo proposito, mentre l’ex direttore artistico di Sanremo sarebbe disposto ad aspettare anche anni per la decisione dell’amico, Discovery ha dato un ultimatum allo showman: le riserve sulla questione vanno sciolte entro fine maggio.